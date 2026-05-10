مراقب ویروس هانتا باشید؛ نکات بهداشتی رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم شریفی با بیان اینکه «خطر آلودگی انسانی به ویروس هانتا در استان بالا نیست»، اظهار کرد: این ویروس‌ها در سراسر جهان پراکنده‌ شده و اگرچه موارد بیماری نادر است، اما شدت درگیری ریوی یا کلیوی می‌تواند باعث مرگ‌ومیر بالا شود.

وی با بیان اینکه این ویروسیکی از ویروس آران‌ای غلاف‌دار است که جوندگان را بدون ایجاد بیماری آلوده می‌کند، بیان کرد: این ویروس از طریق ادرار، مدفوع و بزاق جوندگان در محیط باقی می‌ماند از طریق استنشاق ذرات معلق آلوده هنگام جابه‌جایی یا جارو کردن فضولات خشک‌شده در فضاهای کم‌تهویه مانند انبارها، آلونک‌ها و خانه‌های روستایی به انسان منتقل می شود.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گزش مستقیم جونده نادر اما ممکن بوده و انتقال انسان به انسان نیز تنها در نوعی ویروس خاص در آمریکای جنوبی ثبت شده است.

وی درباره علائم بیماری هم گفت : نشانه‌ها معمولاً ۱ تا ۶ هفته پس از تماس بروز می‌کند و دو سندروم اصلی دارد.

شریفی نخستین سندروم را ریوی هانتاویروس (HPS) که در آمریکا شایع‌تر است عنوان کرد و یادآور شد: در این بیماری ابتدا تب، خستگی و درد عضلانی دیده می‌شود و سپس تنگی نفس، سرفه و نارسایی تنفسی بروز می‌کند که میزان مرگ‌ومیر در این نوع حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد است.

وی نوع دوم ویروس را تب خونریزی‌دهنده با سندرم کلیوی (HFRS) نام برد و افزود: در آسیا و اروپا دیده شده و می‌تواند باعث افت فشار خون، خونریزی داخلی و نارسایی حاد کلیه شود و سالانه حدود ۱۵۰ هزار مورد HFRS در جهان ثبت می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ درمان اختصاصی یا واکسن مؤثری برای این ویروس وجود ندارد، ادامه داد: مراقبت‌های حمایتی شامل اکسیژن‌تراپی، کمک‌تنفسی، دیالیز و مدیریت مایعات از مهم‌ترین اقدامات درمانی است.

وی پیشگیری را اصلی‌ترین راه کنترل خطر هانتا دانست و افزود: کنترل جوندگان، جلوگیری از ورود آن‌ها به منازل و محل کار، استفاده از تله یا طعمه، خودداری از جارو کردن فضولات خشک‌شده، خیس کردن محل با آب و وایتکس و پاکسازی با دستمال مرطوب پس از چند دقیقه و استفاده از دستکش و ماسک مناسب، به‌ویژه N95، برای افرادی که در معرض استنشاق ذرات آلوده قرار دارند را از اقدامات اساسی برای پیشگیری برشمرد.

شریفی گفت: تاکنون هیچ مورد قطعی ابتلا به ویروس هانتا در کشور ثبت نشده و خطر انتقال در استان نیز پایین ارزیابی شده است.

وی اضافه کرد: با وجود محدود بودن موارد در جهان، آموزش عمومی بدون ایجاد نگرانی، آگاه‌سازی افراد در معرض خطر و تأمین وسایل حفاظت فردی برای پاکبانان، کارکنان انبارها و مشاغل مشابه می‌تواند به کاهش ریسک احتمالی کمک کند.