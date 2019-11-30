فوت سه نفر براثر ابتلا به آنفلوانزا/رعایت بهداشت در اولویت است

شهرام شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به سرد شدن هوا احتمال افزایش مبتلایان به ویروس آنفلوانزای فصلی بیشتر شده و به همین دلیل نیز تا کنون ۱۳۱ بیمار در بیمارستان های سطح استان کردستان بستری شده اند که ۳۴ مورد آنها به این بیماری مبتلا بوده اند.

وی افزود: متاسفانه از ۳۴ فرد شناسایی شده مبتلا به ویروس آنفلوانزا نیز تا کنون سه نفر فوت کرده اند و بقیه بیماران پس از سپری کردن دوره بیماری ترخیص شده اند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه بر لزوم رعایت بهداشت عمومی و فردی توسط شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: برای پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به آنفلونزا اگر شهروندان شش اصل پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه کردن، شستشوی مداوم و صحیح دست ها، استراحت و ماندن در منزل تا زمان بهبودی کامل، عدم حضور در اماکن عمومی، پرهیز از دست دادن، روبوسی و در آغوش گرفتن دیگران و رعایت فاصله مناسب از افراد دارای علائم آنفلوانزا را رعایت کنند از انتشار و یا ابتلا به این بیماری کمک شایانی خواهند کرد.

شریفی یادآور شد: همچنین دریافت واکسن در گروه های در معرض خطر و پرخطر یکی از بهترین روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزا است.

وی بیان کرد: افرالد سالمند و بالای ۶۰ سال، افراد دارای بیماری های زمینه ای مزمن مانند قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، عصبی و نقص سیستم ایمنی بیشتر در خطر بیماری آنفلوانزا هستند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان سخنان خود گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت بروز علائمی مانند کوتاه شدن تنفس، سختی تنفس و یا تنفس سریع و همچنین درد سینه، گیجی و یا سرگیجه ناگهانی و استفراغ مداوم سریعا به پزشک مراجعه کنند.