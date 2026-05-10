به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: پهپادهای انتحاری اف پی وی حزبالله که با کابل فیبر نوری هدایت میشوند به یکی از خطرناکترین تهدیدها برای ارتش اسرائیل تبدیل شدهاند و سامانههای فعلی اسرائیل عملاً در برابر آنها ناتوان هستند. این پهپادها کوچک، ارزان، سریع و بسیار دقیقاند و چون از طریق فیبر نوری کنترل میشوند، سامانههای اخلال الکترونیکی قادر به مختلکردن آنها نیستند. همچنین پرواز در ارتفاع پایین باعث میشود رادارها نیز بهسختی آنها را شناسایی کنند.
این رسانه صهیونیستی افزود: در هفتههای اخیر چندین نظامی اسرائیلی در حملات این پهپادها زخمی شدهاند و کارشناسان هشدار میدهند که این تهدید میتواند به شهرک های اسرائیلی نیز گسترش یابد.
یدیعوت آحارانوت نوشت: شرکتهای مختلف اسرائیلی و آمریکایی در حال توسعه راهحلهایی مانند سامانههای لیزری، تورهای ضدپهپاد، سلاحهای مجهز به هوش مصنوعی، پهپادهای رهگیر، حسگرهای صوتی و حتی امواج مایکروویو هستند، اما هیچیک هنوز راهحل قطعی ارائه نکردهاند. ارتش اسرائیل نیز از تجربه اوکراین الهام گرفته و اقدام به نصب تورهای حفاظتی و آموزش نیروها برای مقابله میدانی کرده است.
این رسانه صهیونیستی تاکید کرد: اسرائیل سالها تهدید این پهپادها را دستکم گرفته و اکنون در حالی که سربازانش همچنان در معرض خطر قرار دارند، در حال تلاش برای یادگیری مقابله با این پهپادها است.
