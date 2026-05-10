به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سیانان در گزارشی از رشد توانمندی های حزبالله در جنگ پهپادی پرده برداشته و نوشت که این حزب در توسعه الگوی حملات خود موفق بوده و ارتش رژیم صهیونیستی را سردرگم کرده و محدودیت تواناییهای آن را نشان داده است.
سیانان به طور خاص به استفاده حزبالله از پهپادهای انتحاری با فیبر نوری و ناتوانی ارتش صهیونیست در مقابله با این تهدید فزاینده اشاره کرد.
این گزارش با تاکید بر اینکه پهپادهای حامل مواد منفجره با دقت بر فراز شهرهای ویران شده جنوب لبنان پرواز کرده و از ساختمانها و جادههای خاکی عبور می کند تا تانک و نظامیان رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد، به نقل از کارشناسان مسائل نظامی مینویسد که شناسایی یا انهدام این پهپادها بسیار دشوار است، زیرا آنها به سیگنالهای بیسیم که میتوان آنها را مختل کرد، متکی نیستند؛ بلکه مستقیماً از طریق یک کابل فیبر نوری نازک و تقریباً نامرئی به اپراتور خود متصل هستند، که به مهاجم تصویری مستقیم و با وضوح بالا از هدف را تا مسافتهای بیش از 15 کیلومتر میدهد.
این شبکه به نقل از «یهوشوع کالیسکی»، پژوهشگر صهیونیست مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که این پهپادها در برابر پارازیت الکترونیکی محافظت شدهاند و عدم وجود اثر الکترونیکی تقریباً دانستن محل پرتاب آنها را غیرممکن میسازد.
این گزارش می افزاید که در تصاویر یکی از حملاتی که حزبالله منتشر کرد، نظامیان صهیونیست نمایش داده میشود که تا لحظاتی قبل از انفجار کاملاً از نزدیک شدن پهپاد بیخبر بودند، ارتش اسرائیل اذعان کرد که این عملیات منجر به کشته شدن عیدان فوکس نظامی صهیونیست و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.
سیانان افزود که ارتش صهیونیستی سالها به برتری تکنولوژیکی خود در مقابله با پهپادها از طریق پارازیت الکترونیکی متکی بود، اما این نوع جدید از پهپادها بخش بزرگی از این مزیت را از بین برده است.
این گزارش اشاره کرد که رژیم صهیونیستی در حال حاضر از ابتداییترین ابزارها شامل تورهای محافظت بر روی مواضع و تجهیزات نظامی استفاده میکند تا خطر این پهپادها را کاهش دهد، اما منابع نظامی صهیونیست اذعان دارند که این اقدامات کاملاً تضمین شده نیستند و حزبالله توانایی انجام حملات همزمان با چندین پهپاد را دارد که باعث از کار افتادن این حربه میشود.
این شبکه تأکید کرد که حزب الله از تجربیات انباشته خود در عملیات پهپادها بهره میبرد و آنها را به سلاحی مؤثر و خطرناک در جنگ فرسایشی تبدیل شده است، به ویژه که این سلاح توانایی هدف قرار دادن مستقیم نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی را دارد.
سیانان در پایان گزارش خود، اعترافات نظامیان صهیونیست را منعکس کرد مبنی بر اینکه حزبالله به سرعت یاد میگیرد و روشهای هماهنگی حملات هوایی خود را به طور مداوم توسعه میدهد، در حالی که ارتش اسرائیل هنوز در تلاش برای سازگاری با این تهدید جدید است.
