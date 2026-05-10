شبکه صهیونیستی: حزب الله با سلاح چالشی خود ابتکار عمل را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز اذعان کرد، حزب الله همچنان با پهپادهای چالش برانگیز خود در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی ابتکار عمل را در دست دارد.

در این گزارش آمده است، حزب الله برای نخستین بار از این پهپادها به صورت گسترده علیه اهدافی داخل اراضی اشغالی و شهرک های شمالی استفاده می کند.

شبکه مذکور اضافه کرد، ۳ عملیات طی آخر هفته گذشته نگرانی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.

شب گذشته نیز حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محل فرود بالگردها در شهرک شلومی با پهپاد انتحاری هدف قرار داد.

رزمندگان لبنانی همچنین تجمع نظامیان صهیونیست در «جل العلام» را با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.