به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت: اسرائیل نگران است که توافق احتمالی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایران به «بدترین سناریو» برای تلآویو تبدیل شود؛ توافقی ناقص که بدون حل کامل پرونده هستهای، فشارها بر تهران را کاهش دهد و رژیم ایران را تقویت کند.
این رسانه صهیونیستی افزود: نشانههایی مانند اعلام حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آمریکا بهعنوان علامتی از تمایل تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ تفسیر شده است.
اسرائیل هیوم نوشت: هرچه آتشبس طولانیتر میشود، تمایل ترامپ برای بازگشت به جنگ کاهش مییابد؛ موضوعی که به فشارهای داخلی آمریکا، نگرانیهای اقتصادی و برنامه سفر او به چین مرتبط دانسته میشود. اسرائیل نگران است توافقی حاصل شود که تنها محدودیتهای جزئی بر برنامه هستهای ایران اعمال کند، بخشی از تحریمها را بردارد و میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار دهد، بدون آنکه توان موشکی یا شبکه نیروهای نیابتی ایران مهار شود.
این رسانه صهیونیستی نوشت: ایران تلاش می کند موضوع حزبالله و لبنان را نیز وارد توافق کند تا حملات آینده اسرائیل به حزبالله محدود شود. همزمان، جنگ فرسایشی در جنوب لبنان ادامه دارد و اسرائیل دستاورد تعیینکنندهای کسب نکرده است. افزایش ناامنی و مهاجرت ساکنان شمال اسرائیل نیز به نگرانیهای داخلی افزوده است.
