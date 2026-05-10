ثبت ۵۰۷۸ واقعه ازدواج طی سال گذشته در خراسان جنوبی 

محمد حسن محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت پنج هزار و ۷۸ واقعه ازدواج در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد کاهش داشته و ۲۴۳ واقعه ازدواج کمتر به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی ازدواجهای ثبتشده، افزود: از مجموع ازدواجهای سال گذشته، سه هزار و ۶۵۴ واقعه در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
محمدزاده با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ روند ازدواج در استان کاهشی بوده است، اظهار کرد: شهرستانهای بشرویه، سربیشه، درمیان و طبس افزایش ازدواج را داشته و در سایر شهرستانها کاهش در ثبت واقعه ازدواج داشتهایم.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: ۶۷.۲ درصد ازدواجها برای زنان و ۷۸.۹ درصد برای مردان در سنین جوانی رخ داده است.
وی بیان کرد: طی بازه ۱۳ ساله، به جز سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نرخ خام ازدواج روندی کاهشی داشته است.
محمدزاده به اقدامات الکترونیکی این ادارهکل اشاره کرد و گفت: تعویض شناسنامه و اخذ درخواستها از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام میشود.
به گفته وی، همچنین صدور گواهی الکترونیک ولادت از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شده و دیگر نیازی به ارائه گواهی فیزیکی تولد نوزاد نیست.
محمدزاده با بیان اینکه صدور شناسنامه نوزاد به صورت غیرحضوری در مرحله نهایی پیگیری قرار دارد، گفت: همچنین راهاندازی پایگاه خانوار با موضوع هدفمندی یارانهها از دیگر اقدامات انجامشده است و چهار واقعه حیاتی به صورت خودکار در سامانه ثبت میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: از سوم مرداد ۱۴۰۴، صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت آغاز شده و این گواهی ظرف ۲۰ روز کاری صادر و ارسال میشود.
