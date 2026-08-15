افزایش ۱۲.۱ درصدی ثبت ازدواج در خراسان جنوبی 

محمدحسن محمدزاده در گفتگو با مهر با اشاره به تحول خدمات این سازمان گفت: ثبت احوال طی سال‌های اخیر از شیوه‌های سنتی فاصله گرفته و با رویکرد ارائه خدمات الکترونیکی، فصل جدیدی از خدمت‌رسانی را آغاز کرده است.

وی افزود: طی یکی دو سال گذشته دو طرح مهم به سازمان ثبت احوال محول شد که یکی از آنها صدور گواهی انحصار وراثت با هدف کاهش مراجعات مردم، تسریع و تسهیل ارائه خدمات بود.

محمدزاده ادامه داد: از سوم مرداد سال گذشته، صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود و این گواهی در مدت حدود ۲۰ روز کاری صادر و در اختیار وراث قرار می‌گیرد.

وی راه‌اندازی پایگاه خانوار را از دیگر اقدامات مهم ثبت احوال عنوان کرد و گفت: با توجه به زیرساخت‌هایی که سازمان ثبت احوال طی سال‌های اخیر ایجاد کرده است، پایگاه خانوار با هدفمندی یارانه‌ها مرتبط شد و خراسان جنوبی از شهریور سال گذشته به عنوان استان پایلوت در این زمینه معرفی و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه همه این اقدامات با هدف رفاه و تسهیل امور مردم انجام شده است، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه «هدا» به عنوان هویت دیجیتال ایرانیان نیز از دیگر اقدامات مهم سازمان ثبت احوال در سال‌های اخیر است که امکان احراز هویت در فضای مجازی را فراهم کرده و دیگر نیازی نیست مردم برای دریافت بسیاری از خدمات، تصویر فیزیکی شناسنامه یا کارت ملی خود را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنند.

«سهیم»؛ درگاه ارائه خدمات الکترونیکی ثبت احوال

محمدزاده همچنین از راه‌اندازی سامانه «سهیم» به عنوان سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان خبر داد و گفت: سامانه سهیم تنها درگاه الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور است که خدمات مختلف این سازمان در حال حاضر از طریق آن به مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ثبت وقایع حیاتی در خراسان جنوبی بیان کرد: پوشش ثبت وقایع حیاتی یکی از مأموریت‌های اصلی ثبت احوال است و خوشبختانه استان در ثبت این وقایع از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است و پوشش ثبت وقایع حیاتی در خراسان جنوبی بالای ۹۹ درصد قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه گفت: همکاران ثبت احوال در استان برای ارائه خدمات مطلوب و به‌روز به مردم به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.

ثبت بیش از ۱۸ هزار درخواست در پایگاه خانوار

محمدزاده با اشاره به عملکرد ثبت احوال خراسان جنوبی در حوزه پایگاه خانوار اظهار کرد: از زمان واگذاری این مأموریت به سازمان ثبت احوال، ۱۸ هزار و ۱۲۱ درخواست در استان ثبت شده که توسط همکاران مورد بررسی قرار گرفته و تأیید یا رد شده است.

وی همچنین از صدور هشت هزار و ۳۴۶ گواهی انحصار وراثت از ابتدای مردادماه خبر داد و گفت: حدود ۹۵ درصد درخواست‌هایی که برای آنها پرونده تشکیل شده، منجر به صدور گواهی شده است.

کاهش ولادت و افزایش فوت و ازدواج در خراسان جنوبی

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با ارائه آماری از وقایع حیاتی ثبت‌شده در سه ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت سه هزار و ۲۱۴ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشته است.

محمدزاده افزود: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و ۱۶۱ واقعه فوت در خراسان جنوبی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۳ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و ۷۰۹ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در پایان با اشاره به آمار طلاق گفت: در سه ماهه نخست سال جاری ۳۳۵ واقعه طلاق در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش داشته است.