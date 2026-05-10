خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ واژه «بعثت» در ادبیات و فرهنگ دینی کوهی از معنا را با خود حمل می‌کند و تعبیری است که برای انبیای الهی کاربرد داشته است. بعثت به معنی برانگیختگی به اذن خدای سبحان برای انجام یک ماموریت خاص و بزرگ است. رهبر شهید انقلاب در بیاناتشان اندکی پیش از شهادت، واژه بعثت را در مورد ملت ایران به کار بردند و فرمودند: چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.

اکنون سخن از بعثت ملت ایران است که از ۹ اسفندماه سال گذشته آغاز شد و بعد از ۷۰ شب همچنان پرشور و شکوه ادامه دارد. اینان همان ملتی هستند که در ۴۷ سال انقلاب بارها و بارها نشان دادند هر جا حضورشان لازم بود، از دل زندگی عادی و روزمره خود به پا خاستند و در سنگر خیابان، از جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران حمایت کردند و تاریخ‌ساز شدند.

سرمایه عظیم و ارزشمند «مردم» در منظومه فکری امامین انقلاب نیز جایگاه والایی دارد و در کلام و سیره امام خمینی (ره) و امام شهید به انحاء مختلف بر این سرمایه مهم تأکید شده است. باید گفت که عزت و اقتدار حقیقی ایران اسلامی نه فقط در قدرت دفاعی و نظامی بلکه مرهون مردمی است که در بزنگاه‌های سخت، خدا آنها را مبعوث می‌کند و وقتی این ملت مبعوث می‌شوند، تاریخ ورق می‌خورد. ملتی که بعد از ۷۰ شب حضور خستگی‌ناپذیر، سنگر خیابان را خالی نمی‌گذارند و پای کار نظام و انقلاب اسلامی هستند.

مردم با وجود تمام مشکلات، صحنه را ترک نکردند

مجتبی نوروزی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حضور ملت بزرگ ایران به یک رستاخیز تعجب برانگیز در نگاه جهانیان و سیاستمداران و اندیشمندان جهانی تعبیر می‌شود، اظهار کرد: در هیچ کجای تاریخ در دنیا سراغ نداریم که ملتی در دفاع از میهنش این حضور خیابانی یکپارچه و بدون وقفه را رقم زده باشد.

نوروزی با ذکر اینکه ملت ایران بالغ بر ۴۷ سال تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته و فضای اقتصادی تلخی را تجربه کرده‌اند، ادامه داد: مردم ما همچنین در این سال‌ها آماج شدیدترین تروریسم رسانه‌ای جهان استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار قرار داشته و پرحجم‌ترین عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای دنیا بی‌تردید علیه این ملت و کشور جریان یافته است.

کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با این وجود ملت ما هفتاد شب است که حضور حماسی و عاشقانه در خیابان را برای دفاع از کشور و اعلام حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با رهبر جدید انقلاب، کنار نگذاشتند.

نوروزی با تأکید بر اینکه مزدوران رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه نازل‌ترین شغل یعنی وطن‌فروشی و خیانت به هموطنان را پیشه خود کردند، افزود: مردم بصیر ما باید حواسشان باشد که تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار نگیرند. همان‌طور که انسان در مصرف مواد غذایی دقت می‌کند که خوراکی مضر برای سلامت جسم را مصرف نکند، باید در رژیم مصرف رسانه‌ای نیز دقت داشته باشد.

وی با استناد به پیش‌بینی امام شهید کمی قبل از شهادتشان ناظر بر بعثت ملت ایران، توضیح داد: بعثت ذاتاً رسالتی را متوجه شخص مبعوث‌شده می‌کند همچنان که انبیای الهی هر کدام برای رسالتی از جانب خدا برانگیخته شدند.

حداقل سه بعثت مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی اتفاق افتاد

نوروزی با نگاهی تاریخی حداقل سه بعثت را در تاریخ انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بعثت نخست مردم ایران علیه نظام استبدادی وابسته، در ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به اتمام رسید که انقلاب اسلامی را شکل داد. مردم در آن‌روزها به پا خاستند تا یک نظام مبتنی بر مردم را به رهبری امام راحل (ره) شکل بدهند و رژیم استبدادی را از بین ببرند

وی بعثت دوم را ناظر بر حادثه تسخیر لانه جاسوسی دانست و گفت: امام راحل (ره) در این خصوص فرمودند که این، انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول است. در بعثت دوم، مردم مبعوث شدند تا دست استعمار و سلطه و سیادت شیطان بزرگ را از کشورمان قطع کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد بعثت سه‌باره مردم را مربوط به ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و حمله وحشیانه اشرار عالم به ایران اسلامی دانست و گفت: بنابراین بعثت مردم ایران مسبوق به سابقه بوده و در هر بار، مردم بعثت‌یافته ماموریتی داشتند که به خوبی انجام دادند و بر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی افزودند.

نوروزی در خصوص رسالت مردم در بعثت مجدد در این ایام، توضیح داد: مردم در این روزها مأموریت داشتند هژمونی آمریکا را نه فقط در منطقه غرب آسیا بلکه در ساختار بین‌الملل به زیر بکشند و جمهوری اسلامی ایران را در مدار جهانی قرار دهند. مملکت اسلامی ایران خیزی بزرگ برای وارد شدن به کلوب ابرقدرت‌های عالم برداشته است و این مهم با حضور مردم و سرمایه بزرگ اجتماعی محقق شده است.

رسالت مردم در بعثت سوم؛ شکستن هژمونی آمریکا در منطقه و جهان

وی با تأکید بر اینکه ما بخش قابل توجهی از این امر مبارک را تحقق بخشیدیم، افزود: ما امروز توانستیم شاخ غول‌های اقتصادی، نظامی و فناوری جهان را بشکنیم و این را همه رسانه‌های جریان اصلی، سیاستمداران و اندیشمندان مهم دنیا و تئوریسین‌های نظام فکری غرب اعتراف می‌کنند.

نوروزی یادآور شد: قاعدتاً تا تمام شدن کار و تا زمانی که بتوانیم قاعده ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران را نهادینه کنیم باید این حضور مردمی تداوم یابد؛ سنت‌های الهی هم به ما وعده دادند که به فضل الهی ما به این نقطه خواهیم رسید.

کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این پرسش که مردم مبعوث از این پس چه وظیفه‌ای دارند، تصریح کرد: ازاین پس فضای مجموعه نظام سیاسی کشورمان متشکل از دولت و ملت، قاعدتاً تفاوت‌هایی را نسبت به قبل هم در منطقه و هم در نظام بین‌الملل خواهد داشت با این توضیح که مناسبات و مراودات و نوع نگاه دنیا به ما متفاوت از قبل خواهد بود.

نوروزی با تأکید بر اینکه ایران از این پس یک بازیگر موثر در منطقه و جهان به‌شمار می‌رود و یک بازیگر فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود، افزود: همچنان که برخی رسانه‌ها و تریبون‌های غربی و آمریکایی هم به این موضوع اذعان دارند و ایران را جزو چهار قدرت برتر دنیا معرفی می‌کنند. مانایی انقلاب اسلامی در شرایطی که آماج شدیدترین دشمنی‌ها و توطئه‌ها قرار داشت، یک دلیل عمده و مهم است که ابرقدرتی ایران را به ارمغان آورد.

ایران از این پس یک بازیگر موثر در منطقه و جهان است

وی ادامه داد: کشورمان در برابر این هجمه‌ها نه تنها سر خم نکرد و تهدیدها را به فرصت مبدل ساخت بلکه از تهدیدات دشمنان علیه خودشان استفاده کرد. امروز ما جامعه جهانی را با خودمان همراه کردیم و به تعبیر یکی از مجلات معتبر غربی، ایران قهرمان افکار عمومی دنیا شده است. ایران یک‌تنه در برابر اپستینی‌ها و قاتلان کودک‌کش و مزدوران آنان در منطقه و جهان یک‌تنه ایستادگی کرده و مبارزه قهرمانانه و پیروزمندانه با آنان را ادامه می‌دهد.

نوروزی با بیان اینکه پایداری ساختار جمهوری اسلامی ایران مایه شگفتی دوستان و دشمنان ما شده است، گفت: در حالی که کشورمان در شرایط جنگی و محاصره دریایی به سر می‌برد اما هیچ کمبودی احساس نکردیم و هیچ‌گونه هرج و مرج و به هم ریختگی حادث نشد که این نشان از کارآمدی نظام دارد. البته مشکلات را هم باید بیان کرد و بخشی از گرانی‌های اخیر متوجه دولت‌مردان است که مردم انتظار دارند این وضعیت بهبود یابد و مدیریت شود.

وی با تأکید بر اینکه ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً درخشید و ارتش گرانبهای آمریکا را به زیر کشید، ادامه داد: دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی که ائتلافی از چندین کشور منطقه و جهان بود نتوانست مقابل نیروهای مسلح کشورمان کاری از پیش ببرد و افسانه شکست‌ناپذیری ارتش آمریکا در این جنگ برابر ایران، بی‌اعتبار شد.

نوروزی با بیان اینکه ایران اکنون لباس ابرقدرتی پوشیده و رفتاری متفاوت از قبل در قبال دنیا در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... دارد، تصریح کرد: تنگه هرمز یکی از دستاوردهای بزرگ جنگ رمضان بود و درصد بالایی از زنجیره تامین انرژی جهان از این آبراهه مهم بین‌المللی عبور می‌کند. این جنگ نشان داد که جمهوری اسلامی اهلیت اداره این آبراهه را دارد و عقل اقتصادی، سیاسی و امنیتی حکم می‌کند که باید مراقب باشیم و حکومت و مدیریت خودمان بر این موقعیت عظیم استراتژیک را حفظ کنیم.

دستاوردهای مقاومت و ایستادگی مردمی در دفاع مقدس سوم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد عصبانیت ترامپ از ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز را یادآور شد و گفت: رئیس‌جمهور خبیث آمریکا انواع و اقسام یاوه‌های پوچ و بی‌ربط و متناقض را دارد و جهان هم متوجه شده که حرف‌های ترامپ را مبنا قرار ندهد بلکه چشم به واقعیت‌های میدان داشته باشد.

نوروزی با اشاره به اینکه مواهب تنگه هرمز به تعبیر رهبر انقلاب کام ملت ایران را شیرین خواهد کرد، بیان کرد: مردم ایران سال‌های سال تحت تحریم هستند و تنگه هرمز نه تنها این تحریم‌ها را رفع یا بی‌اثر خواهد کرد بلکه ما کشورهای دیگر را تحریم خواهیم کرد. حاکمیت ایران بر تنگه هرمز همچنین قدرت بازدارندگی ایجاد کرده و تهدیدها را از کشورمان دور خواهد ساخت لذا به هیچ قیمتی تنگه هرمز را رها نخواهیم کرد.

وی در پایان بیان کرد: همه این دستاوردها حاصل حضور مردم در میدان است که همچنان باید حفظ شود زیرا هنوز تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونی و اشرار عالم کاملاً دفع نشده است.