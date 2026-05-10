جواد محقق: شعر و ادبیات قانون مشخصی برای حمایت مالی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محقق ظهر یکشنبه در نشست انجمنهای ادبی بیان کرد: شاعری و نویسندگی ارزانترین هنرها هستند و با کمترین امکانات میتوان در این عرصه فعالیت کرد.
وی با مرور بخشی از فعالیتهای ادبی سالهای نخست انقلاب افزود: نخستین انجمن ادبی استان را در همدان و در منزل شخصی راهاندازی کردیم و همدان نخستین استانی بود که در سالهای ابتدایی انقلاب ۶۵ شب شعر برگزار کرد.
این پژوهشگر و فعال ادبی ادامه داد: در آن سالها بسیاری از شاعران مطرح کشور در برنامههای ادبی حضور پیدا میکردند و تلاش کردیم فعالیتهای فرهنگی را با تکیه بر توان و همت خودمان پیش ببریم.
وی انجمنهای ادبی را کمهزینهترین تشکلهای فرهنگی دانست و گفت: شعر و ادبیات برخلاف بسیاری از حوزهها قانون مشخصی برای حمایت مالی ندارد و فعالان این عرصه بیشتر با اتکا به علاقه و دغدغه شخصی فعالیت میکنند.
محقق افزود: یکی از اقداماتی که در گذشته دنبال کردیم هویتبخشی به انجمنهای ادبی بود و در آن سالها برای حدود یکهزار و ۵۰۰ انجمن شناسه صادر شد.
وی همچنین با اشاره به افزایش علاقهمندان حوزه شعر گفت: روزانه سه تا چهار شاعر به این عرصه اضافه میشود و اگر آثار بتواند مخاطب خود را پیدا کند زمینه چاپ آثار نیز فراهم خواهد شد.
این پژوهشگر و فعال ادبی در پایان با تأکید بر اینکه صرف چاپ کتاب به معنای شهرت نیست، افزود: ماندگاری و اثرگذاری آثار ادبی در ارتباط با مخاطب و کیفیت اثر شکل میگیرد.
