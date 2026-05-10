بازگشایی ۵ ایستگاه خط ۷ مترو تهران از صبح امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: پس از انجام بخش مهمی از عملیات فنی، عمرانی و تستهای تخصصی، خدمات مسافری در ایستگاههای بسیج، آهنگ، چهلتن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام واقع در خط ۷ مترو، از ساعت۵:۳۰ صبح امروز برقرار شد.
این اقدام به معنای بازگشت کامل این ایستگاهها به چرخه بهرهبرداری و از سرگیری خدمات رسانی عادی است.
این ۵ ایستگاه به خاطر آماده سازی ایستگاه تختی مدتی تعطیل بودند و خدمات در این ایستگاهها انجام نمی شد.
بر اساس این اطلاعیه، قطارهای خط ۷ از امروز با برنامهریزی صورت گرفته، در تمامی ایستگاههای یاد شده مسافران را پذیرش می کنند و خدماترسانی در این بخش از خط ۷ به حالت پیشین باز گشت.
