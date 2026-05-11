رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت تأمین مواد اولیه در این صنعت اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه تأمین مواد اولیه صنایع غذایی دسته‌بندی مشخصی داشته باشیم، بخشی از این مواد اولیه از محل تولیدات کشاورزی داخلی تأمین، بخشی دیگر در قالب کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شود و بخش دیگری نیز مربوط به مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید و بسته‌بندی محصولات است که باید به‌صورت مستمر تأمین شود.

وی درباره وضعیت کالاهای اساسی گفت: با توجه به تدابیری که پیش از جنگ اندیشیده شده بود، تأمین مناسبی در این حوزه انجام شد، اما مهم‌ترین مسئله موجود، مطالبات واردکنندگان از دولت است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران ادامه داد: خوشبختانه این موضوع از سوی وزارت اقتصاد نهایی شده و رقم نهایی برای پرداخت به بانک مرکزی ارسال شده است. امیدواریم بانک مرکزی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی مربوط به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را انجام دهد.

عزیزپور در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین سایر مواد اولیه صنایع غذایی افزود: در حال حاضر صنایع غذایی با چالش ورق حلب و احتمالاً برخی محصولات پتروشیمی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که بخشی از آن به اتفاقات رخ‌داده در واحدهای تولیدی مرتبط بازمی‌گردد. با این حال امیدواریم بخشی از نیاز از طریق تولید داخل و بخش دیگر از مسیر واردات تأمین شود.

او تأکید کرد: تحقق این موضوع نیازمند تسریع در تخصیص ارز و همچنین شناسایی دقیق نیازهای صنعت غذا از سوی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت صمت است تا کمترین آسیب به روند تأمین مواد اولیه صنایع غذایی وارد شود.