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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی با دستور رئیس‌جمهور

پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی با دستور رئیس‌جمهور

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در نشست مشترک با رئیس‌جمهور مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات این فعالان اقتصادی در نخستین فرصت پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تعیین تکلیف بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این مطالبات که برخی از فعالان اقتصادی بیش از دو سال برای دریافت آن پیگیری کرده بودند، با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله پرداخت شد.

او اظهار کرد: طی دو سال گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی، تجار و بازرگانانی که از دولت مطالبات داشتند، با وجود مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی، موفق به دریافت مطالبات خود نشده بودند و این موضوع مشکلات جدی برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی و بانکی آنها ایجاد کرده بود.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، چند روز گذشته به دستور دفتر رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذی‌ربط، همراه با نمایندگان واردکنندگان برگزار شد.

حسن‌زاده ادامه داد: در این نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود و پرداخت مابقی نیز پس از انجام بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح موضوع حسابرسی مطالبات در برخی جلسات، گفت: از نظر ما این مطالبات نیازمند حسابرسی مجدد نبود و طرح این موضوع می‌توانست صرفاً موجب تأخیر در پرداخت شود؛ با این حال، خوشبختانه با حمایت و دستور رئیس‌جمهور، این مسئله تعیین تکلیف شد.

کد مطلب 6892244
سمیه رسولی

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