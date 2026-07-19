به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تعیین تکلیف بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این مطالبات که برخی از فعالان اقتصادی بیش از دو سال برای دریافت آن پیگیری کرده بودند، با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله پرداخت شد.

او اظهار کرد: طی دو سال گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی، تجار و بازرگانانی که از دولت مطالبات داشتند، با وجود مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی، موفق به دریافت مطالبات خود نشده بودند و این موضوع مشکلات جدی برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی و بانکی آنها ایجاد کرده بود.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، چند روز گذشته به دستور دفتر رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذی‌ربط، همراه با نمایندگان واردکنندگان برگزار شد.

حسن‌زاده ادامه داد: در این نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود و پرداخت مابقی نیز پس از انجام بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح موضوع حسابرسی مطالبات در برخی جلسات، گفت: از نظر ما این مطالبات نیازمند حسابرسی مجدد نبود و طرح این موضوع می‌توانست صرفاً موجب تأخیر در پرداخت شود؛ با این حال، خوشبختانه با حمایت و دستور رئیس‌جمهور، این مسئله تعیین تکلیف شد.