تدوین بسته‌ حمایتی برای بازگشت سریع واحدهای صنعتی به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سید محمدمهدی هادوی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی، با اشاره به خسارات وارد شده به بخش صنعت کشور از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: این آسیب‌ها در بسیاری از واحدهای صنعتی منجر به توقف یا اختلال در خطوط تولید شد و پیامدهایی همچون کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و ایجاد اختلال در زنجیره‌های تامین و تولید صنایع پایین‌دستی را به دنبال داشت.

وی افزود: با توجه به اهمیت استمرار تولید و ضرورت بازگشت سریع واحدهای صنعتی به چرخه فعالیت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری فهرست کالاهای ضروری وارداتی مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اعلام کرده است تا بخشی از نیازهای فوری صنایع کشور به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی ادامه داد: در این فهرست، علاوه بر مواد اولیه مورد نیاز تولید، ماشین‌آلات خطوط تولید نیز به‌صورت مبسوط و مشخص مورد توجه قرار گرفته‌اند تا صنایع آسیب‌دیده بتوانند با سرعت بیش‌تری نسبت به بازسازی و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید خود اقدام کنند.

هادوی با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در این مقطع حساس تصریح کرد: فدراسیون صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی که متشکل از ۱۳ انجمن تخصصی است، در اقدامی هماهنگ و ملی تصمیم گرفت در سال جاری، فروش تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی را در حوزه‌های مختلف با نرخ سود صفر درصد به صنعتگران عرضه کند.

وی این تصمیم را آغازگر پویشی ملی با عنوان «حرکت سود صفر» دانست و گفت: این اقدام، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و همراهی جهادی سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کشور در دفاع از اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی است؛ حرکتی که می‌تواند ضمن تسریع روند بازسازی صنعتی کشور، از کاهش اشتغال و تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

به گفته هادوی، ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول این پویش طیف گسترده‌ای از صنایع راهبردی کشور را دربر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع پلیمری، ماشین‌آلات صنعت پخت و نان، صنعت نساجی، صنعت کشاورزی، ماشین‌آلات معدن و راهسازی و همچنین خدمات طراحی و مهندسی اشاره کرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی تاکید کرد: صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و امروز توانمندی تولیدکنندگان داخلی در بسیاری از حوزه‌ها به سطح قابل قبولی رسیده است. از این رو ضروری است در تامین نیازهای صنعتی کشور، استفاده از ظرفیت تولید داخل در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش، تامین قطعات و پشتیبانی فنی در حوزه تجهیزات صنعتی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان داخلی علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، مزایایی همچون دسترسی به گارانتی، خدمات پس از فروش و پشتیبانی مستمر را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد و می‌تواند پایداری تولید را تضمین کند.

هادوی همچنین تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، لازم است منابع مالی خارجی عمدتاً به تامین مواد اولیه تولید اختصاص یابد تا زنجیره تولید کشور دچار وقفه نشود. البته در مواردی که تولید داخل از نظر فنی، زمانی یا قیمتی پاسخگوی نیاز صنایع نباشد، به‌ویژه در شرایط خاص فعلی، ضرورتی بر تامین صرفاً داخلی وجود ندارد و تامین از خارج کشور نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعتی، روند بازسازی و نوسازی صنایع کشور با سرعت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های تولید ملی بیش از گذشته تقویت شود.