مدیران اقتصادی تهران بر هوشمندسازی زنجیره تأمین گندم و آرد تأکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، برای ارتقای بهره‌وری و ساماندهی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان، روز یکشنبه نشست تخصصی ارزیابی اقدامات انجام‌شده با حضور مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی استان تهران در محل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد.

در این جلسه، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، عباس نوری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و محمود یوسفی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران حضور داشتند.

آنها روند اجرایی طرح‌های مرتبط با تأمین و توزیع گندم، تولید آرد و نظارت بر شبکه نان را بررسی کردند.

در این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه خرید تضمینی گندم و تخصیص سهمیه آرد به واحدهای تولیدی مرور شد.

همچنین به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند مدیریت زنجیره تأمین، از جمله سامانه «سیفا» (گندم) و سامانه «سیما» (آرد و نان)، در دستور کار قرار گرفت.

حاضران بر تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندهای نظارت بر شاخص‌های کیفی و کمی زنجیره تأمین گندم تا عرضه نان تأکید کردند. آنها توسعه همکاری بین نهادهای ذی‌ربط را یکی از الزامات تحقق اهداف این بخش دانستند.