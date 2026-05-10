لزوم مقابله جدی با انجام اقدامات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با موضوع «بررسی واحدهای مداخله‌گر صنف آرایشگاه ها در امور پزشکی» با حضور حجازی رئیس سازمان نظام پزشکی قم، اعضای هیئت‌مدیره، نمایندگان اصناف، اماکن، پلیس فتا، اتحادیه آرایشگران و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.



در ابتدای جلسه، اسدالهی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم با تأکید بر لزوم آگاه‌سازی اصناف در خصوص عوارض ناشی از مداخلات غیرمجاز پزشکی، گفت: پرداختن به پیامدهای خطرناک این اقدامات باید جدی گرفته شود.



وی با اشاره به تزریق های زیبایی توسط افراد غیر پزشک در آرایشگاه ها گفت: تزریق ژل و بوتاکس توسط افراد غیرمتخصص، موجب سوختگی های عمیق,اسکار و نکروز پوست شده و تتو و خالکوبی ها هم علاوه بر عفونت‌های موضعی می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت شود.



اسدالهی تاکید کرد: افرادی که در امور پزشکی مداخله می‌کنند، بدون تردید به دادسرا معرفی خواهند شد و در صورت تبلیغات در فضای مجازی، پلیس فتا با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.



معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم با تاکید بر اهمیت نظارت از آرایشگاه ها گفت: باید این نظارت ها در دستور کار بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برخورد قاطع و پروانه آنها ابطال شود، در خصوص افرادی که به صورت زیرزمینی هم فعالیت دارند، نظارت های نامحسوس انجام و با متخلفان طبق قانون برخورد شود.



در ادامه، حجازی رئیس سازمان نظام پزشکی قم با تأکید بر اهمیت سلامت جامعه و لزوم اجرای دقیق قانون، اظهار داشت: سلامت مردم در اولویت است و هیچ‌کس حق ندارد با جان و سلامت شهروندان بازی کند. قانون فصل‌الخطاب است و هرگونه مداخله و تخلف در امور پزشکی باید بدون مماشات و براساس قانون پیگیری و برخورد شود.



وی افزود: سازمان نظام پزشکی با همکاری نهادهای مسئول از جمله اماکن، پلیس فتا و اصناف مربوطه، موضوع مداخلات غیرمجاز را با جدیت پیگیری خواهد کرد تا از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت مردم جلوگیری شود.



در این نشست، حاضران ضمن بررسی راهکارهای اجرایی برای کنترل و پیشگیری از مداخلات غیرمجاز پزشکی، بر آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری بین دستگاهی برای ارتقای امنیت و سلامت جامعه تأکید کردند.