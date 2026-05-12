۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

بازداشت سارق حرفه‌ای قطعات کولر در قم

قم - فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری سارق حرفه‌ای مشاعات و قطعات کولر منازل به همراه اموال مسروقه در مرکز شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا بیاتی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌ مشاعات و قطعات کولر از پشت بام منازل شهروندان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهید ایمانی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه ماموران با انجام اقدامات پلیسی و تخصصی، موفق به شناسایی متهم شده و در عملیاتی وی را در مرکز شهر به همراه مقادیری اموال مسروقه دستگیر کردند.

وی گفت: متهم دارای سوابق سرقت و مواد مخدر بوده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به اجرای طرح ضربتی پلیس در قم افزود: این طرح با به کارگیری گشت‌های پلیس و تیم‌های ویژه اجرا شد که از جمله دستاوردهای آن دستگیری سارقان خودرو، موتورسیکلت، کابل برق و گوشی تلفن همراه و همچنین کشف خودرو و پلاک سرقتی بود.

بیاتی ادامه داد: در این رابطه ۱۲ معتاد مظنون به سرقت نیز بازداشت شدند.

