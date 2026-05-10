تشدید برخورد با قاچاق حیات وحش در بازار پرندگان تهران؛ ۷۳ سنجاب ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران صبح یکشنبه از تشدید طرح برخورد با متخلفان و قاچاقچیان حیات وحش در بازار پرندگان زینتی خلیج فارس در تهران خبر داد و گفت که ۷۳ عدد سنجاب ایرانی قاچاق شده به پایتخت، کشف و ضبط شده است.
فرهاد زندی در توضیح این خبر اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای ویژه مقابله با قاچاق حیات وحش و برخورد با متخلفان، یگان حفاظت محیط زیست استان تهران عملیات خود را در بازار پرندگان زینتی خلیج تهران تشدید کرده است.
به گفته وی، در این عملیات موفقیتآمیز، ۷۳ عدد سنجاب ایرانی که از استانهای غربی کشور به صورت قاچاق وارد پایتخت شده بود، کشف و ضبط شد.
زندی اضافه کرد: این سنجابهای ارزشمند پس از انتقال به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان، تحت مراقبتهای کارشناسی قرار گرفته و پس از طی مراحل تیمار و اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاههای اصلی خود در جنگلهای زاگرس رهاسازی خواهند شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان این قاچاق، گفت: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و رسیدگی حقوقی به این جرم زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد.
