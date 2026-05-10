به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سامع صبح یکشنبه در دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، سخنان خود را با اشاره به تحولات اخیر منطقه آغاز کرد و از جلوهای از قدرت و اقتدار رزمندگان اسلام در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سخن گفت.
وی به شکست پروژههایی مانند آزادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت خلیج فارس را داشتند، اشاره کرد و آن را نتیجه توانمندیها و ایمان نیروهای مدافع کشور دانست و تأکید کرد: قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در منطقه همچنان برقرار است و ابراز امیدواری کرد که پیروزی نهایی جبهه مقاومت نیز در سایه همین اقتدار رقم بخورد.
نایبرئیس شورای شهر اصفهان، حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنههای مختلف کشور را پشتوانه اصلی کشور دانست و تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر نیز در کنار مردم، مسائل و مطالبات آنان را پیگیری میکنند.
خسارت به ۹ هزار واحد مسکونی در اصفهان
سامع در ادامه به موضوع رسیدگی به آسیبدیدگان حوادث اخیر پرداخت و اظهار کرد: در جلساتی با مسئولان استان، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر، تسریع در رسیدگی به وضعیت منازل و واحدهای آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با ارائه آماری اعلام کرد: بیش از ۹ هزار واحد مسکونی در شهر اصفهان دچار آسیب شدهاند.
بازسازی ۵۰ درصد واحدهای آسیب دیده در اصفهان
به گفته سامع، حدود ۱۰ روز پیش تنها ۳۰ درصد از این واحدها بازسازی و قابل سکونت شده بودند، اما این رقم در روزهای اخیر به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای مدیریت شهری و همکاری دستگاههای مختلف، بخش قابل توجهی از این منازل تا پایان اردیبهشتماه آماده سکونت شود.
بازسازی تا یک سال به طول میانجامد
وی با اشاره به منازل دارای خسارت کامل، گفت:حدود ۸۰۰ واحد مسکونی دچار خسارت کلی شدهاند که بازسازی آنها آغاز شده و با توجه به میزان خسارت، روند بازسازی ممکن است بین سه ماه تا یک سال زمان ببرد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به اقدامات انجامشده برای اسکان موقت آسیبدیدگان اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از این اسکان از طریق منازلی که شهروندان در سامانه دوام معرفی کردهاند، انجام شده و تاکنون حدود ۱۵۰ واحد مسکونی در این سامانه برای اسکان در اختیار خانوادهها قرار گرفته است. همچنین حدود ۱۰۰ واحد از طریق تأمین ودیعه مسکن فراهم شده و تعدادی از خانوادهها نیز بهطور موقت در مراکزی مانند خانه معلم و هتلها اسکان یافتهاند.
سامع افزود: بخشی دیگر از ظرفیت سامانه دوام برای اهدای لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد، چراکه یکی از مشکلات جدی خانوادههای آسیبدیده، خسارت به لوازم خانگی اساسی است.
دغدغههای معیشتی و کنترل بازار
سامع به دغدغههای معیشتی مردم نیز پرداخت و از بررسی موضوع وفور کالاهای اساسی، کنترل قیمتها و مقابله با گرانفروشی و احتکار در جلسهای با تیم اقتصادی استان، معاون اقتصادی استانداری و مدیران دستگاههای نظارتی خبر داد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده تولید در کشور، افزایشهای شدید قیمت در برخی کالاها را غیرقابل توجیه دانست و خواستار مدیریت صحیح بازار و نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی شد.
حمایت از صنوف و واحدهای اقتصادی آسیبدیده
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به حمایت از صنوف و واحدهای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر مصوبهای را تصویب کرده است که بر اساس آن، واحدهای مسکونی و صنفی آسیبدیده میتوانند بدون پرداخت هزینههای صدور پروانه، نسبت به تعمیر یا بازسازی واحدهای خود اقدام کنند.
وی افزود: در سطح ملی نیز با حمایت رئیسجمهور و برخی وزارتخانهها، تسهیلات و حمایتهایی برای شرکتهای فناوری و مجموعههای اقتصادی آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
تأکید بر پروژههای عمرانی و پویایی شهر
سامع در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای عمرانی شهر اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر بهطور مستمر در جلسات با شهردار و معاونان شهرداری بر تداوم اجرای پروژههای شهری و یافتن روشهای جایگزین برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای شهری تأکید دارد.
وی به پروژههایی مانند تقاطع غیرهمسطح شهید آیتالله رئیسی، تقاطع فخریزاده، توسعه خطوط قطار شهری، احداث تصفیهخانهها و همچنین ایجاد پارکها و بوستانهای بزرگ شهری اشاره کرد که با جدیت در حال پیگیری است.
حفظ نشاط شهر با توسعه فضای سبز
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ نشاط و پویایی در شهر گفت:توجه به نگهداری شهر، توسعه فضای سبز و کاشت درختان بهویژه درختان مثمر در دستور کار مناطق شهرداری قرار دارد تا شهری پویا، آماده و امیدآفرین برای شهروندان فراهم شود.
