۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

کاشت ۵۲ هزار اصله نهال در تصفیه خانه همدان

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان گفت: مجموع درختان کاشته‌شده در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر همدان به ۵۲ هزار اصله رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با هدف توسعه فضای سبز، بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش پوشش گیاهی از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر همدان ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح از گونه‌های صنوبر و زبان‌گنجشک استفاده شده است این گونه‌هایی که به دلیل سازگاری با اقلیم منطقه، رشد مطلوب و تأثیر مثبت در بهبود فضای سبز، انتخاب شده‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان با اشاره به روند اجرای طرح بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۳ هزار اصله نهال، در سال ۱۴۰۴ پنج هزار اصله و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۴ هزار اصله نهال در این مجموعه غرس شده است.

وی تأکید کرد: توسعه فضای سبز در تأسیسات فاضلاب علاوه بر ارتقای کیفیت محیط زیست، در کاهش آلاینده‌ها، تلطیف هوا و ایجاد منظر مناسب در مجموعه‌های خدماتی نقش مؤثری دارد.

حسنی افزود: امور آب و فاضلاب شهرستان همدان در کنار وظایف اصلی خود در حوزه تأمین آب شرب و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

