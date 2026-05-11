کاشت ۵۲ هزار اصله نهال در تصفیه خانه همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با هدف توسعه فضای سبز، بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش پوشش گیاهی از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر همدان ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح از گونه‌های صنوبر و زبان‌گنجشک استفاده شده است این گونه‌هایی که به دلیل سازگاری با اقلیم منطقه، رشد مطلوب و تأثیر مثبت در بهبود فضای سبز، انتخاب شده‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان با اشاره به روند اجرای طرح بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۳ هزار اصله نهال، در سال ۱۴۰۴ پنج هزار اصله و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۴ هزار اصله نهال در این مجموعه غرس شده است.

وی تأکید کرد: توسعه فضای سبز در تأسیسات فاضلاب علاوه بر ارتقای کیفیت محیط زیست، در کاهش آلاینده‌ها، تلطیف هوا و ایجاد منظر مناسب در مجموعه‌های خدماتی نقش مؤثری دارد.

حسنی افزود: امور آب و فاضلاب شهرستان همدان در کنار وظایف اصلی خود در حوزه تأمین آب شرب و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.