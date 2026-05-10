دو حادثه رانندگی در محورهای استان یزد؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم حاجی‌ده‌آبادی اظهار کرد: بامداد یکشنبه وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر ۳۷ محور نایین به اردکان به پلیس راه اعلام شد.

وی افزود: با حضور و بررسی مأموران در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز با عقب یک دستگاه تریلی تانکردار فوتون که در پارکینگ متوقف بوده برخورد کرده و سپس با یک دستگاه تریلی کشنده «سی‌اندسی» نیز برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راه استان یزد گفت: در این حادثه راننده کامیون بنز مجروح و سرنشین آن در دم جان باخت.

سرهنگ حاجی‌ده‌آبادی علت این حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده کامیون عنوان کرد.

وی افزود: همچنین در پی اعلام یک فقره حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۳ محور جرقویه به ابرکوه، مأموران پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری سمند واژگون شده و راننده آن مجروح شده است که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

کارشناس پلیس راه علت این حادثه را بی‌احتیاطی راننده و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.