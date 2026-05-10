سرآمدان آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرتضی کلاهدوزان در مراسم تکریم و بزرگداشت مقام استاد با تشریح روند انتخاب سرآمدان آموزشی اظهار کرد: آیین انتخاب سرآمدان آموزشی از سال ۱۴۰۱ و بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت علوم تدوین شده و هر ساله در دو سطح دانشگاهی و کشوری اجرا میشود.
وی با اشاره به سابقه بیش از دو دهه حضور خود در دانشگاه از سال ۱۳۸۱ تاکنون گفت: برگزاری مراسم روز استاد در سالهای مختلف با شیوههای گوناگون انجام شده است، اما در سالهای اخیر با تدوین شیوهنامه مشخص، فرآیند انتخاب سرآمدان آموزشی ساختارمند و نظاممند شده است. هدف از تبیین این روند، آشنایی بیشتر اعضای جوان هیئت علمی با مسیر و شاخصهای ارزیابی است.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه وظیفه دانشگاه صرفاً آموزش نیست، تصریح کرد: مأموریت اصلی دانشگاه ایجاد رشد و تحول اجتماعی از طریق ارائه آموزش مؤثر است و اعضای هیئت علمی نقش کلیدی در پرورش علمی دانشجویان و ترویج اصول اخلاق حرفهای دارند.
کلاهدوزان با اشاره به شاخصهای انتخاب سرآمدان آموزشی گفت: بر اساس شیوهنامه وزارت علوم، ارزیابیها در چهار محور اصلی انجام میشود که شامل فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی، فعالیتهای فرهنگی و اخلاق حرفهای و همچنین شاگردپروری است.
وی در تشریح محور فعالیتهای آموزشی افزود: کیفیت و پویایی تدریس در دورههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، رعایت مقررات آموزشی و شئون علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی از جمله شاخصهای این بخش است.
به گفته وی، در بخش فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی نیز تولیدات آموزشی از جمله تألیف، ترجمه، تصحیح و تدوین کتاب، انتشار مقالات مرتبط با آموزش، طراحی برنامههای درسی و حضور در دورههای مرتبط با ارتقای آموزش مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اخلاق حرفهای نیز مشارکت فعال در امور اجرایی مرتبط با آموزش، حضور مؤثر در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اشتهار به ارزشهای اخلاقی مدنظر است.
وی شاگردپروری را چهارمین محور ارزیابی عنوان کرد و گفت: تقویت دانشجویان برجسته علمی، ایفای نقش مؤثر بهعنوان استاد راهنما و همراهی با نخبگان و نیز مشارکت در تحقق دانشگاه تمدنساز مبتنی بر حکمت از جمله شاخصهای این بخش است.
کلاهدوزان با اشاره به تغییرات اخیر در شیوههای آموزشی اظهار کرد: در ماههای گذشته شاهد گسترش آموزشهای مجازی با رویکردهای نوین بودهایم که با دوره کرونا متفاوت است. از این رو بهرهگیری از روشهای جدید و فناوریهای آموزشی نوین در فرآیند تدریس، امتیاز ویژهای در ارزیابیها خواهد داشت.
وی افزود: تعداد و تنوع دروس ارائهشده، طراحی یا بازنگری دروس جدید، کیفیت ارزیابیهای آموزشی که باید در میان ۱۵ درصد برتر استادان دانشکده قرار گیرد، تعریف و تدوین کتب آموزشی، انعقاد قراردادهای آموزشی و ایفای مسئولیتهای آموزشی در دانشکده یا دانشگاه از دیگر شاخصهای مورد بررسی است.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: پس از بررسی مستندات در اداره امور هیئت علمی و ارزیابی در کمیتههای منتخب، افراد برگزیده در سطح دانشگاه معرفی میشوند و سپس به وزارت علوم برای رقابت در سطح کشوری معرفی خواهند شد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این فرآیند، ارج نهادن به تلاشهای اعضای هیئت علمی و ارتقای مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه است.
در این مراسم از دکتر عباس مقصودی قره بلاغ از دانشکده مهندسی معدن، دکتر سید حسین حسینیان از دانشکده مهندسی برق، دکتر احمدرضا رئیسی از دانشکده مهندسی شیمی، دکتر لیلا زرگرزاده از دانشکده مهندسی شیمی، دکتر سمیه اکبری از دانشکده مهندسی نساجی و دکتر رعنا ایمانی از دانشکده مهندسی پزشکی به عنوان برگزیدگان سرآمدان آموزشی تقدیر به عمل آمد.
