مرتضی کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینترنت بین‌الملل در داخل دانشگاه برقرار است و اگر اساتید یا دانشجویان نیاز به برقراری ارتباط با مجلات علمی یا دریافت مقالات داشته باشند، در محیط دانشگاه با محدودیتی روبه‌رو نیستند.

وی افزود: حدود دو تا سه هفته است که اتصال اینترنت بین‌الملل برقرار شده و این روند از حدود یک هفته پس از آغاز سال جدید، در حوالی ۲۰ فروردین، عملیاتی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از راه‌اندازی «مرکز یادگیری و یاددهی» در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مرکز فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف آماده‌سازی اساتید برای ارائه دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و نوین راه‌اندازی شده است.

به گفته کلاهدوزان، با توجه به تغییر رویکردها و شیوه‌های آموزشی، این مرکز مسئولیت نظارت بر آموزش اساتید و دانشجویان را بر عهده دارد و آموزش‌های لازم برای ارتقای کیفیت تدریس و به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی را ارائه می‌کند.