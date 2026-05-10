۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

جذب حداکثری جوانان، پیشران تحول در خدمات بشردوستانه هلال‌احمر است

اهر- فرماندار شهرستان اهر با حضور در جمعیت هلال احمر این شهرستان از تلاش‌های مخلصانه و خدمات ارزشمند کارکنان و اعضای داوطلب تجلیل و بر ضرورت توسعه سرمایه انسانی از طریق جذب جوانان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکپور روز یکشنبه با حضور در میان کارکنان، امدادگران و اعضای جمعیت هلال‌احمر این شهرستان، ضمن تبریک روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، از زحمات بی‌دریغ و خدمات شبانه‌روزی این نهاد مردمی قدردانی کرد.

فرماندار اهر در این دیدار، جمعیت هلال‌احمر را نماد عینی ایثار و نوعدوستی در جامعه توصیف کرد و گفت: تلاش‌های صادقانه مجموعه هلال‌احمر در بحران‌ها و حوادث مختلف، همواره مایه آرامش و دلگرمی مردم بوده و این جایگاه اجتماعی مدیون تعهد و تخصص نیروهای خدوم این مجموعه است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پویایی و کادرسازی در سازمان‌های امدادی، بر لزوم برنامه‌ریزی برای جذب هرچه بیشتر جوانان و داوطلبان مستعد تأکید کرد و افزود: هلال‌احمر باید بستری جذاب برای فعالیت‌های اجتماعی نسل جوان فراهم کند تا از پتانسیل پرشور این قشر در جهت تقویت توان عملیاتی و ترویج فرهنگ خودامدادی در سطح شهرستان استفاده شود.

