به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مونس‌علی روز شنبه با تشریح جزئیات این برنامه گفت: به مناسبت هفته جهانی هلال‌احمر و صلیب سرخ، طرح بزرگ ویزیت رایگان برای نخستین‌بار در سطح منطقه با حضور ۱۵ نفر از اساتید متخصص دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جمعیت اجرا شد.

وی افزود: این اقدام جهادی که با استقبال بی‌سابقه مردمی همراه بود، با مشارکت خانواده معلم فقید حاج محمود سلیمی‌ به یاد ایشان و شهید والامقام حسین سلیمی‌موحد و نیز همراهی خیرین نیک‌اندیش محقق شد و گامی تأثیرگذار در مسیر تسکین آلام مردمی‌ برداشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شبستر گفت: طرح گسترده ویزیت رایگان با حضور ۱۵ پزشک متخصص و فوق‌ متخصص توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان شبستر اجرا و بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شدند.