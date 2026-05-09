۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

ضرورت تعیین زمین احداث انبار امداد و نجات هوراند

هوراند- فرماندار هوراند تسریع در تعیین زمین احداث انبار امداد و نجات هلال احمر را در این شهرستان خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز شنبه در بازدید از اداره جمعیت هلال‌احمر این شهرستان با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه افزود: با وجود اینکه بیش از ۹۵ درصد مساحت شهرستان هوراند کوهستانی و سخت گذر است، اما ساختمان و سالن امداد در شأن این شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط بحرانی لازم است عملیات امدادرسانی به‌صورت سریع و مؤثر انجام گیرد و با توجه به اهتمام جعمیت هلال‌احمر استان و ضرورت تجهیز شهرستان به زیرساخت‌های امدادی، انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی استان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به نهایی‌کردن پرونده زمین ساخت انبار امداد و نجات شهرستان هوراند اقدام کند.

ابراهیمی گفت: در چهار سال گذشته با ایجاد جمعیت هلال‌احمر در هوراند، گام‌های مؤثری برداشته شده است و امروز بیش از ۱۰۰۰ نیروی آموزش‌دیده در شهرستان آماده هرگونه عملیات امداد و نجات در شرایط بحرانی هستند.

