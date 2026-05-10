ثبت سرعت ۱۱۹ کیلومتری باد در خراسان جنوبی؛ تداوم وزش باد شدید

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: تا اواسط هفته گاهی وزش تند باد و در مرز شرقی ونیمه غربی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این پدیده در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد، گفت: در شبانه‌روز گذشته، وزش باد شدید از ایستگاه علی آباد زارعین به میزان ۱۱۹ کیلومتر در ساعت گزارش شده است

زارعی با اشاره به رگبار و رعد و برق شب گذشته در برخی از نقاط استان، بیان کرد: ایستگاه‌های آرین شهر، فتح آباد فردوس، خضری دشت بیاض، اسفدن، سرایان و سه قلعه بارش‌های کمتر از یک میلی متر را گزارش کردند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان هم بیان کرد: روند تغییرات دمایی امروز کاهشی بوده و به طور متوسط دو تا چهار درجه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: صبح امروز خضری دشت بیاض با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.