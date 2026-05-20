رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی خراسان جنوبی؛ کاهش موقت دمای هوا 

فاطمه زارعی در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شبانه‌روز گذشته در استان، بیان کرد: طی این مدت ایستگاه‌های قاین یک میلیمتر و زول دو میلیمتر بارندگی و فتح آباد فردوس، فردوس، سرند طبس، خضری دشت بیاض، فتح آباد خضری و ایستگاه فرودگاهی بیرجند باران ناچیز را ثبت کردند.

وی از وزش باد نسبتا شدید تا پایان هفته در استان خبر داد و گفت: وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت خواهد شد.

زارعی با بیان اینکه تا امشب وقوع رگبار و رعد و برق در پاره‌ای از نقاط نیمه شمالی و بخش مرکزی قابل پیش بینی است، افزود: در مناطق مستعد بارش تگرگ و احتمال برخورد صاعقه و وقوع رواناب به طور محدود، با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا صبح فردا دما به طور موقت کاهش می‌یابد، افزود: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بوده‌اند.