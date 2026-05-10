خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص مصوب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، داود زارع، در نشست هم اندیشی با انجمن‌ها، کانون‌ها و نهادهای تخصصی حامی بیماران خاص، صعب العلاج و نادر که در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، افزود: این صندوق بر اساس مصوبه ۱۴۰۱ هیئت وزیران در سازمان بیمه سلامت ایران راه اندازی شد و هدف آن، جبران بخشی از هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران بود؛ این صندوق حمایتی است که یعنی ابتدا سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید تعهدات خود را عملی کرده و سپس به صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر مراجعه کنند.

دبیر اجرایی صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان پرداختی در این صندوق، ۹.۱ همت بوده است.

وی بیان کرد: ۵.۲ همت مربوط به درمان سرطان‌ها بوده و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای درمان دیابت پرداخت شده است.

زارع گفت: بیشترین بار مراجعه بیماری‌ها در این صندوق، مربوط به دیابت نوع دوم است. پرمصرف‌ترین داروهای صندوق در سال گذشته مربوط به داروهای ترکیبی دیابت بوده است.

دبیر اجرایی صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر اظهار کرد: پوشش خدمات دندانپزشکی نیز برای بیماران خاص، صعب العلاج و نادر لحاظ شده است. این پوشش برای بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطان، اتیسم، ام اس و پیوند عضو مصوب شده است.