نظام ارجاع یعنی باید تا انتهای درمان با بیمار همراهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی، در نشست هم اندیشی با انجمنها، کانونها و نهادهای تخصصی حامی بیماران خاص، صعب العلاج و نادر که در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، افزود: در سال ۱۴۰۵ بودجه صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج به ۱۵ همت رسیده و بیش از ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش این صندوق است و عمده بیماریهای پرتکرار در این صندوق، بستههای خدمتی تعریف شده دارند.
وی ادامه داد: همچنین اجرای پزشکی خانواده نیز کمک موثری خواهد بود که شرایط آن در حال پیادهسازی در کشور است.
ناصحی بیان کرد: موضوع پیشگیری و غربالگری نیز درباره برخی بیماریها اهمیت دارد که در این زمینه اقداماتی انجام میدهیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: وقتی از نظام ارجاع صحبت میشود، یعنی باید تا انتهای درمان با بیمار همراهی کرد؛ این مسیر نیازمند حمایت ملی، اطلاع رسانی و حمایت اجتماعی است.
ناصحی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران از کمکهای فکری و مشورتی انجمنها، کانونها و نهادهای تخصصی حامی بیماران خاص، صعب العلاج و نادر استفاده میکند و اگر یک بیماری مشخص، نیازهای خاصی دارد، انجمنها میتوانند این نیازها را منعکس کنند تا بستههای خدمتی را تعریف و تدوین کنیم.
