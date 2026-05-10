۲۶۶ هزار تن انواع محصولات دامی در زنجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه اصلاح نژاد دام اظهار داشت: نخستین انجمن نژادی دام سبک کشور تحت عنوان «انجمن نژادی گوسفند افشار» در استان زنجان ایجاد شده است. این موفقیت، استان زنجان را به عنوان قطب اصلاح نژاد گوسفند افشاری و دام سبک کشور معرفی میکند.
وی افزود: طرح اصلاح نژاد گوسفند افشاری تاکنون در بیش از ۳۰ هزار رأس از دامهای استان اجرا شده که نقش مهمی در بهبود بهرهوری، افزایش تولید و ارتقای کیفیت ژنتیکی دامهای استان داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه به دستاوردهای چشمگیر در حوزه طیور اشاره کرد و گفت: اولین و بزرگترین زنجیره گوشت بوقلمون کشور در استان زنجان راهاندازی شده و این استان در زمینه توزیع گوشت بوقلمون و جوجه یکروزه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
صادقی تصریح کرد: در راستای توسعه زنجیرههای ارزش در بخش پرورش طیور، بیش از ۱۶ هزار تن گوشت سفید مرغ معادل ۳۴ درصد از کل جوجهریزی استان در قالب زنجیرههای ارزش تولید و عرضه شده است.
وی با اشاره به تولید مرغ سایز در استان زنجان افزود: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار تن مرغ سایز در استان تولید شده است. همچنین سهم جوجه سویه آرین از سویههای موجود برای جوجهریزی مرغ گوشتی استان به ۲۵ درصد رسیده که نشاندهنده حرکت به سمت استفاده از سویههای با کیفیت و بهرهور است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر تداوم روند رو به رشد بخش دام استان خاطرنشان کرد: توسعه زنجیرههای ارزش، تقویت طرحهای اصلاح نژاد دام و افزایش تولید در دامداریهای روستایی و عشایری از اولویتهای اصلی این بخش در سالهای آتی خواهد بود.
