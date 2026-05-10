کشف محموله قاچاق پرندگان در مناطق مرزی زابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در عملیات گشت و کنترل در مناطق مرزی، موفق به کشف یک محموله قاچاق پرندگان شدند.

مهدی امیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در این باره گفت: در این عملیات، تعداد زیادی پرنده از نوع چکاوک که به‌صورت غیرمجاز صید و حمل می‌شدند، کشف و ضبط شد.

هادی سرحدی مسؤل روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر اینکه برخورد با شکار غیرمجاز به‌صورت جدی ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را با سامانه شبانه روزی۱۵۴۰ اطلاع و یا به نزدیک‌ترین اداره محیط‌زیست اطلاع دهند.