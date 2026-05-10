طوفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز شروع طوفان‌های ۱۲۰ روزه در شمال استان خبر داد و گفت: بامداد یکشنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی تا ۸۰۰ متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۰ کیلومتر بر ساعت رسید که پیامد آن کاهش دید افقی تا حدود پنج هزار متر بود.

وی ادامه داد: در شمال استان تا سه شنبه به ویژه صبح ها وزش بادهای ۱۲۰ روزه شدید و همراه با گردوخاک انتظار می رود و احتمال افزایش غبار در مناطق مرکزی استان نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به پیامدهای زیان‌بار گردوخاک، از شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات تأکید کرد.