به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن پزشکان کودکان ایران، نشست اعضای هیئت مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران با حضور رئیس انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، برگزار شد و در آن موضوعات مختلف حوزه سلامت کودکان، سیاستهای درمانی و مدیریت هزینههای نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، علی ربانی رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای حوزه سلامت گفت: برای صرفهجویی در منابع کشور، پیشنهاد میشود وزارت بهداشت در نحوه تربیت پزشک در تمام دورهها تجدیدنظر جدی انجام دهد و توسعه نیروی انسانی را متناسب با نیاز واقعی کشور برنامهریزی کند.
وی افزود: جامعه پزشکی معتقد است باید شرایط مناسبتری برای حضور پزشکان در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار فراهم شود و با ارائه مشوقهای مالی و امکانات رفاهی مناسب، زمینه ماندگاری پزشکان در این مناطق تقویت شود.
رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به مهاجرت برخی پزشکان به کشورهای منطقه اظهار کرد: اگر شرایط حرفهای و معیشتی مناسبی فراهم نشود، بخشی از نیروهای متخصص جذب کشورهای دیگر خواهند شد.
ربانی همچنین نسبت به افزایش مصرف شیرخشک در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: با همکاری انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر و متخصصان کودکان میتوان فرهنگ استفاده از شیر مادر را بیش از گذشته تقویت کرد؛ موضوعی که علاوه بر ارتقای سلامت نوزادان، از نظر اقتصادی نیز به کاهش هزینههای نظام سلامت کمک میکند.
وی در ادامه با انتقاد از برخی تعرفههای پزشکی تصریح کرد: تعرفههای غیرواقعی و نامتناسب میتواند زمینهساز بروز رفتارهای نادرست در نسخهنویسی و استفاده غیرضروری از دارو و خدمات تشخیصی شود.
رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران تأکید کرد: یکی از وظایف مهم انجمنهای علمی، گفتگو با همکاران، اطلاعرسانی در رسانهها و افزایش آگاهی عمومی درباره درمانهای منطقی و علمی است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، بیماریهای ساده کودکان مانند سرماخوردگی نیازی به تزریق سرم یا آمپول ندارد و با مراقبتهای معمول و داروهای ساده قابل کنترل است.
ربانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت هزینههای سلامت، گفت: ما در شرف فعالیتهایی هستیم که به صرفهجویی در نظام سلامت کمک میکند و استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی از سوی مسئولان را اقدامی بسیار مثبت و مؤثر میدانیم.
