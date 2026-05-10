جنرال موتورز از فروش داده های مشتریانش منع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، نشریه نیویورک تایمز در سال ۲۰۲۴ میلادی گزارش داد خودروسازان از جمله جنرال موتورز اطلاعاتی درباره رفتارهای رانندگی مشتریانشان را با شرکت های بیمه به اشتراک می گذارند و برخی از مشتریان معتقدند نرخ حق بیمه شان در نتیجه این روند افزایش یافته است.

تسویه این شکایت از سوی دفتر بونتا اعلام شد که در آن ادعا شده جنرال موتورز نام، اطلاعات تماس، موقعیت جغرافیایی و داده های رفتاری صدها هزار شهروند کالیفرنیایی را با شرکت های «وریسک آنالایتیکس» و « لکسیس نکسیس ریسک سولوشنز» که هر دو دلال داده هستند، به اشتراک گذاشته است.

دفتر داستان کل ایالت کالیفرنیا همچنین مدعی شده داده ها از طریق برنامه « آن استار» جنرال موتورز جمع آوری شده و این شرکت از فروش اطلاعات مذکور به حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد دست یافته است.

با این وجود طبق بیانیه داده ها به افزایش قیمت حق بیمه در این ایالت منجر نشده اند زیرا احتمالا براساس قوانین بیمه کالیفرنیا، بیمه گزاران اجازه ندارند از داده های رانندگی افراد برای تعیین حق بیمه استفاده کنند.

جنرال موتورز به عنوان بخشی از تسویه این شکایت، توافق کرده ۱۲.۷۵ میلیون دلار غرامت مدنی بپردازد و فروش داده ها به هرگونه آژانس را به مدت پنج سال متوقف کند. همچنین جنرال موتورز توافق کرده هرگونه داده های رانندگان را که هنوز نگهداری می کند ظرف ۱۸۰ روز پاک کند و از دو شرکت گفته شده نیز بخواهد همین کار را انجام دهند.