ثبت نام ۱۵۵ نفر برای تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی شبکه بانکی استان اظهار کرد: روند همکاریها در حوزه تأمین منابع و حمایت از سرمایهگذاریها قابل تقدیر است و گردش منابع بانکی میتواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.
وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق مطالبات معوق بانکی افزود: باید مشخص شود مطالبات انباشته شده مربوط به چه سنواتی است، زیرا افزایش حجم مطالبات معوق، قدرت مانور بانکها برای پرداخت تسهیلات را کاهش میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر مطالبات معوق و مشکوکالوصول مدیریت نشود، احتمال سوق پیدا کردن آنها به سمت مطالبات لاوصول و سوختشده وجود دارد و این مسئله برای شبکه بانکی نگرانکننده است.
ذاکریان با بیان اینکه در برخی بانکها بخش قابل توجهی از منابع درگیر مطالبات شده است، تصریح کرد: در بعضی موارد بیش از یکسوم منابع بانکها در این حوزه قرار گرفته که نیازمند بررسی کارشناسی و تشکیل کارگروه تخصصی است.
وی افزود: اقتصاد کشور همچنان تحت تأثیر شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای ناشی از آن قرار دارد و طبیعی است که حمایتهای دولت چهاردهم در قالب ارفاقات بانکی و حمایت از فعالان اقتصادی موجب افزایش درخواستها شود، اما باید این حمایتها به صورت هدفمند به سمت کسبوکارهای واقعاً آسیبدیده هدایت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه سامانه «کات» نیز روند فعالیتها مجدداً برقرار شده و فرآیندها در حال پیگیری است.
پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در خراسان جنوبی
ذاکریان با ارائه گزارشی از عملکرد تسهیلاتی استان اظهار کرد: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۲، میزان پرداختیها به ۱۰۳.۳ درصد رسیده و بالغ بر هزار و ۵۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۴ نیز در قالب تبصره ۲، تعداد ۴۲ طرح به ارزش ۱۳۸ میلیارد تومان به بانکها معرفی شده که از این میزان حدود ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در قالب پنج طرح در بانک کشاورزی آماده پرداخت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به حمایتهای دولت از کسبوکارهای آسیبدیده گفت: فرآیند ثبتنام واحدهای اقتصادی در سامانه مربوطه در حال انجام است و بر اساس دستهبندی واحدهای یک نفره تا واحدهای بزرگ، معرفی به بانکها صورت میگیرد.
وی بیان داشت: تا کنون ۱۵۵ درخواست به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در سامانه برای تسهیلات ثبت شده است.
وی افزود: طبق آخرین آمار، تاکنون دو فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷۶ میلیون تومان برای حفظ چهار فرصت شغلی پرداخت شده و روند پرداختها اکنون در مسیر پایدارتری قرار گرفته است.
حفظ اشتغال؛ اولویت مهم شبکه بانکی
ذاکریان خطاب به مدیران بانکی استان گفت: همانگونه که تاکنون همراهی خوبی وجود داشته، انتظار میرود در این شرایط نیز با حداکثر تسهیلگری نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود تا از حذف فرصتهای شغلی جلوگیری شود.
وی با اشاره به تأکید استاندار خراسان جنوبی بر صیانت از اعتماد مردم به شبکه بانکی افزود: مردم در شرایط مختلف همراه نظام و کشور بودهاند و امروز نیز حفظ اشتغال آنان اهمیت زیادی دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برای حفظ هر شغل کسب و کارهای آسیب دیده حدود ۲۲ میلیون تومان پرداخت میشود، در حالی که اگر همان اشتغال از بین برود، برای احیای دوباره آن باید میلیاردها تومان هزینه شود.
ذاکریان در پایان گفت: استمرار این حمایتها و همکاری شبکه بانکی میتواند زنجیره موفقیتهای اقتصادی خراسان جنوبی در حوزه شاخصهای کلان اقتصادی، تولید و کنترل تورم را تقویت کند.
