تشریح دستاوردهای علمی گروه زنان فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی ، با حضور مرضیه وحید دستجردی و جمعی از اعضای گروه برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد گروه در شورای علمی فرهنگستان، اولویتها و برنامههای سال جاری در حوزه سلامت زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، وحید دستجردی رئیس گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد گروههای علمی در شورای علمی فرهنگستان علوم پزشکی، اظهار داشت: گروه سلامت زنان طی سال گذشته ۱۵ جلسه تخصصی برگزار کرده و دستاوردهای علمی آن در قالب مقالات، خلاصههای سیاستی، اسناد ملی، بیانیهها و فعالیتهای پژوهشی به ثمر رسیده است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت برگزاری وبینارها و نشستهای علمی در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
در ادامه، اولویتهای جدید گروه متناسب با سیاستهای معاونت علمی فرهنگستان تشریح شد. بر این اساس، همکاری علمی با ستاد سلامت و کارگروههای تخصصی هشتگانه از جمله سلامت روان، عدالت در سلامت، جمعیت، سواد سلامت و فناوری سلامت، در اولویت برنامههای سال جاری قرار گرفت.
بخش مهمی از جلسه به ارائه پیشنهادهای پژوهشی و سیاستی اعضای گروه اختصاص داشت. محور عمده پیشنهادها، بررسی ابعاد مختلف سلامت روان زنان، خانواده و کودکان در شرایط بحران و پساجنگ بود. اعضای گروه، موضوعاتی همچون استرس پس از سانحه، تابآوری زنان، سلامت روان کودکان، نقش حمایتهای اجتماعی، مداخلات روانشناختی، عدالت جنسیتی در سلامت و حمایت از زنان کادر درمان در شرایط بحران را برای انجام طرحهای تحقیقاتی و نشستهای تخصصی پیشنهاد کردند.
همچنین پیشنهادهایی در زمینه تدوین کتابهای تخصصی، برگزاری وبینارهای مشترک با گروه سلامت روان، ارزیابی اجرای سیاستهای ملی سلامت زنان، ارتقای سواد سلامت، بررسی اثر رسانههای نوین بر سلامت دختران و طراحی برنامههای اجرایی سند ملی سلامت زنان مطرح شد.
در این جلسه، بر ضرورت بهرهگیری از همکاریهای بینبخشی، مشارکت گروههای تخصصی مرتبط و کاربردیسازی نتایج تحقیقات در نظام سلامت کشور تأکید شد. اعضای گروه همچنین خواستار تقویت اطلاعرسانی عمومی درباره تصویب سند ملی سلامت زنان و دستاوردهای علمی فرهنگستان شدند.
