به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت «روس اتم» اعلام کرد: آغاز مرحله راه‌اندازی فیزیکی واحد نیروگاهی شماره هفتم نیروگاه اتمی «تیان‌وان» در چین که با مشارکت روسیه ساخته شده است، برای ماه مه برنامه‌ریزی شده و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود.

این مقام روس تصریح کرد: انتظار می‌رود رایزنی‌های جدید هیئت‌های روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این موضوع در نیمه نخست ژوئیه در روسیه برگزار شود.

شرکت روس اتم از جمله شرکت های فعال در عرصه ساخت نیروگاه است. این شرکت سازنده بسیاری از نیروگاه های اتمی جهان از جمله در شرق اروپا، آمریکای لاتین و آسیا است.