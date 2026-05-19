به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اطمینان داریم که روس اتم قادر خواهد بود برنامه خود برای بازگرداندن کارکنان نیروگاه هسته ای بوشهر را در هفته های آینده اجرایی کند.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه در این خصوص ادامه داد: در تماس های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا هشدار خواهیم داد که اوکراین با اقدامات خود علیه نیروگاه هستهای زاپروژیا در حال بازی با آتش است. حملات نمایشی و قدرتنمایی نزدیک تاسیسات هستهای خطرناک است؛ تشعشعات هستهای حد و مرز نمیشناسد. روساتم، آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در جریان پیامدهای حملات اخیر نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا قرار داده است.
«الکسی لیخاچف» سپس افزود: روساتم در سفر پوتین به چین ۳ تفاهمنامه امضا خواهد کرد، از جمله تفاهمنامهای در مورد تحقیقات هستهای.
