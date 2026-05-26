تاکید اروپا بر حفظ قدرت رقابت‌ اقتصادی با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای خبری یوراکتیو نوشت گروهی از کشورها به رهبری فرانسه در یک سند تحلیلی اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید با قاطعیت بیشتری از خود در برابر رقبای اصلی جهانی محافظت کند.

براساس این سند، اتحادیه اروپا باید امکان طراحی و تهیه یک ابزار و سازوکار جدید را برای حفاظت از تجارت در برابر رقبای اصلی در سطح جهانی، به‌ویژه چین بررسی کند.

توسعه توان تجاری و اقتصادی پکن، قدرت های غربی را نگران کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش می کنند تا از طریق اعمال مکانیسم هایی مثل تعرفه گذاری، جلوی واردات بیشتر کالاهای ارزان از چین و ورشکستگی شرکت های خود را بگیرند.