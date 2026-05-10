به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه فرماندار کوهدشت با حضور در محل اجرای پروژه واریانت چنار، از روند اجرایی این پروژه که بخش باقیمانده طرح چهارخطه کوهدشت–خرمآباد محسوب میشود، به صورت میدانی بازدید کرد.
در این نظارت میدانی، روند پیشرفت عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ارزیابیهای انجامشده، سرعت و شتاب اجرای پروژه مطلوب ارزیابی شد.
مراد ناصری فرماندار کوهدشت ضمن تأکید بر اهمیت این محور ارتباطی، فعال بودن کارگاه و روند مناسب پیشرفت پروژه را مورد توجه قرار داد.
واریانت چنار؛ بخش باقیمانده چهارخطه کوهدشت–خرمآباد
وی بیان کرد: پروژه واریانت چنار به عنوان بخش باقیمانده از طرح چهارخطه کوهدشت–خرمآباد، یکی از پروژههای مهم زیرساختی در این مسیر ارتباطی است.
ناصری ادامه داد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در کاهش تصادفات و تسهیل تردد خودروها در این محور پرتردد ایفا میکند.
در این بازدید، رئیس اداره راه و شهرسازی کوهدشت نیز حضور داشت و توضیحاتی در خصوص وضعیت اجرای پروژه و اقدامات انجامشده ارائه کرد.
فریادی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه، بر لزوم تداوم شتاب کار و رفع موانع احتمالی تأکید کرد.
