به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ساعت ۲۲ شامگاه گذشته، برابر اعلام پلیس راه و پس از دریافت پیام فوریتهای پلیس ۱۱۰، حادثهای دلخراش در محور زانوگه به پل سیمره رخ داد.
در این سانحه که میان یک خودروی سواری سمند و یک کامیون کشنده به وقوع پیوست، بلافاصله عوامل پلیس راه، نیروهای انتظامی و تیمهای امدادی در محل حاضر شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه، در این برخورد شدید، دو نفر از سرنشینان سواری سمند در دم جان باختند و یک نفر دیگر نیز مجروح شد که با تلاش نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
انحراف به چپ خودروی سمند؛ علت تامه حادثه
کارشناسان پلیس راه، علت تامه حادثه را انحراف به چپ خودروی سمند اعلام کردند.
بیاحتیاطی و عدم رعایت سرعت مطمئنه از جمله عوامل اصلی وقوع چنین حوادثی در جادههای استان است.
پلیس لرستان بار دیگر به رانندگان هشدار میدهد که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و پرهیز از انحراف به چپ در جادههای دوطرفه، از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.
غلامرضا علیمحمدی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان لرستان هم با اشاره به وقوع یک حادثه دلخراش رانندگی در محور کوهدشت – اسلامآباد اظهار داشت: در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، طی تماس تلفنی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان مبنی بر برخورد خودرو سواری سمند سورن با تریلر در کیلومتر ۵۴ محور کوهدشت – اسلامآباد، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بلوران به محل حادثه اعزام شد.
وی گفت: این حادثه ۲ کشته و ۱ مصدوم داشت که پس از تثبیت صحنه و رهاسازی فوتیها، فرد مصدوم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل و فوتیهای این حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.
