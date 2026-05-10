متلاشی شدن ۱۲۹ باند سرقت از ابتدای جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در دومین جلسه کمیسیون عملیات، با تأکید بر اینکه وظایف پلیس آگاهی در جنگ تحمیلی سوم به مراتب مضاعف شده است، اظهار داشت: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اشراف اطلاعاتی کامل و سامانه‌های هوشمند، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار دارد.

وی افزود: پلیس آگاهی فراجا با نمایش قدرت عملیاتی خود، ضربات سنگینی به پیکره باندهای تبهکار وارد کرده است. آمار منتشر شده از آخرین عملیات‌های این مجموعه، نشان‌دهنده برخورد قاطع با مجرمان است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: در این شرایط حساس، دقت در شناسایی و سرعت در برخورد، اولویت اصلی کارآگاهان است.

وی با لحنی هشداردهنده و قاطع، خطاب به سارقان و عاملان ناامنی، تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی در سراسر کشور، با دقت و آمادگی فوق‌العاده، در کمین مجرمان هستند.

سردار قنبری تصریح کرد: با اقدامات مؤثر و قاطع پلیس آگاهی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون ۱۵۰ سارق زمین‌گیر و ۱۲۹ باند فعال سرقت، به‌طور کامل متلاشی شده‌اند.

وی تأکید کرد: سارقان و مجرمان نباید به اشتباه تصور کنند که می‌توانند از تیررس مأموران پلیس پنهان شوند؛ پلیس با توان عملیاتی کامل، در هر لحظه و در هر نقطه، آماده برخورد قاطع می باشد و هیچ پناهگاهی برای فرار از عدالت و قدرت پلیس وجود نخواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه، با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی ۵ هزار کارآگاه و ۹۰۰ گشت ویژه «شکار سارقان »، از فداکاری و توانمندی بی‌دریغ تمامی کارکنان پلیس آگاهی در این شرایط دشوار قدردانی کرد.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تمام توان و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، به عنوان سپری استوار در برابر تهدیدات، از امنیت عمومی و اموال شهروندان محافظت می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا در پایان، بار دیگر به مجرمان هشدار داد: هرگونه اقدام اشتباه، تعرض به اموال مردم یا تلاش برای برهم زدن امنیت جامعه، با برخورد مستقیم و بدون ملاحظه پلیس مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد که طرح‌های عملیاتی برای ریشه‌کن کردن جرم، با قدرت تمام و با استفاده از تمام توان مأموران، ادامه خواهد یافت تا امنیت و آرامش برای مردم تضمین شود.