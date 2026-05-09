۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای و سابقه دار در تبریز خبر داد و گفت: از سارق، یک دستگاه خودروی مسروقه کشف و پس از شناسایی مالباخته به وی تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز شنبه در اعلام جزئیات این خبر گفت: اکیپ گشت ویژه پلیس آگاهی در حال انجام گشت زنی هوشمند و هدفمند در تبریز، به یکدستگاه خودروی وانت مزدا مشکوک که با شیوه های خاص پلیسی جهت بررسی تخصصی متوقف که راننده از خودرو پیاده و متواری میگردد که بلافاصله توسط عوامل گشت زمین گیر می گردد.

با بررسی های تخصصی مشخص شد فرد دستگیر شده سارق حرفه ای و سابقه دار بوده و خودروی مربوطه نیز سرقتی می باشد.

متهم در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت خودرو ، اعتراف که ضمن استرداد خودوری مکشوفه به مالباخته، متهم نیز پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

