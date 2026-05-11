ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأخیر احتمالی در ثبت‌نام ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها به دلیل تعویق در برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ توضیحاتی ارائه داد.

واحدی با اشاره به اینکه اکثریت شرکت‌کنندگان در کنکور را دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: این موضوع باید در ملاحظات ما لحاظ شود. بر همین اساس، آموزش و پرورش اعلام کرده است که پس از پایان شرایط جنگ و عادی شدن اوضاع، دو هفته بعد آزمون پایانی دبیرستان‌ها برگزار خواهد شد. پس از آن، پیش‌بینی می‌شود کنکور سراسری با فاصله زمانی بین ۳ تا ۴ هفته برگزار شود.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد : هرگونه تأخیر در برگزاری کنکور و اعلام نتایج آن، به طور قطع بر روند ثبت‌نام ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها نیز تأثیر گذاشته و موجب تعویق در آن خواهد شد.

تغییرات کنکور ۱۴۰۵

واحدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال تغییر در کنکور سال ۱۴۰۵، افزود: خیر، در صورتی که تغییری مد نظر باشد، باید در زمان ثبت‌نام داوطلبان به اطلاع آن‌ها رسانده شود. در حال حاضر هیچ تغییری در روند کنکور ۱۴۰۵ اعمال نشده است.

تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵

وی در خصوص احتمال تغییر در نحوه تأثیر معدل در کنکور سراسری، توضیح داد: این موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هرگونه تغییر در شیوه برگزاری کنکور، از جمله نحوه تأثیر معدل، باید در زمان مقرر و با اطلاع‌رسانی رسمی صورت گیرد. در حال حاضر، هیچ تغییری در این زمینه وجود ندارد.

براساس این گزارش، این اظهارات نشان می‌دهد که تقویم کنکور ۱۴۰۵ هنوز به طور قطعی نهایی نشده و داوطلبان و دانشگاه‌ها باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی باشند.