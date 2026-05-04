به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ تحت تاثیر جنگ تحمیلی سوم و تجاوز به میهن مان ایران در وضعیت مبهمی به سر می برد. پیش از این قرار بود ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۵ در اسفندماه ۱۴۰۴ صورت گیرد و برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده بود اما هنوز زمان ثبت نام قطعی نیز نشده و تنها به پایان اردیبهشت ماه موکول شده است.

اعلام زمان ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۵ در پایان اردیبهشت ماه

سازمان سنجش آموزش کشور در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد: زمان ثبت‌نام آزمون های سراسری سال ۱۴۰۵ و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در پایان اردیبهشت ماه سالجاری خواهد بود. این تصمیم در پی پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش به منظور تجمیع کنکور سراسری و آزمون پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ اتخاذ شد. تاکید مسئولان بر برگزاری کنکور در شرایط عادی؛ اختلاف ۳۰ روز یا ۴۵ روز

مسئولان مرتبط با حوزه سنجش و کنکور در نشست هایی که در روزهای اخیر داشته اند درباره زمان احتمالی برگزاری کنکور صحبت هایی داشته اند و همگی بر این نکته تاکید کرده اند که کنکور مدتی حدود ۳۰ تا ۴۵ روز پس از عادی شدن شرایط برگزار می شود.

از جمله علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش درباره کنکور به این نکته اشاره کرده است که به دلیل اینکه یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها امتحان نهایی دارند و این امتحان تاثیر ۶۰ درصدی در کنکور دارد باید نمره آن امتحانات را داشته باشند، از همین رو امتحانات نهایی ۱۵ روز بعد از عادی شدن شرایط برگزار می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین احتمال ادامه جنگ را مدنظر قرار داده و تاکید کرده است تا نیمه مرداد صبر می‌کنیم، اگر تا ۱۰ مرداد شرایط جنگی ادامه داشته باشد در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب کردیم از تمام دانش‌اموزان پایه یازدهم و دوازدهم آزمون داخلی برگزار شود تا فارغ التحصیل شوند چون همه آنها در دانشگاه شرکت نمی کنند.

وی به این موضوع اشاره کرده است که متقاضیان کنکور باید حتما در آزمون نهایی شرکت کنند چون تاثیر پایه های یازدهم و دوازدهم در کنکور قطعی است. در همین زمینه حسین سیمایی صراف وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری نیز به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه آموزش و سنجش اشاره کرده و مهلت زمانی برگزاری کنکور را ۲۰ تا ۳۰ روز پس از برگزاری امتحانات نهایی داوطلبان و دانش آموزان اعلام کرده تا داوطلبان فرصت آمادگی مناسب‌تری داشته باشند.

حاجی‌بابایی نایب ‌رئیس مجلس نیز هم با اشاره به دغدغه داوطلبان کنکور زمان حدودی برگزار کنکور سراسری را ۴۵ روز پس از پایان جنگ برآورد کرده است.

احتمال تعویق زمان برگزاری کنکور به بعد از تیرماه

در این میان علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اظهارنظر یادآور شده است زمان برگزاری کنکور سراسری و امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم هنوز قطعی نشده است ولی احتمالا کنکور بعد از تیرماه برگزار خواهد شد.

وی به این موضوع تاکید کرده است که کنکور به دلیل شرایط جنگی به موقع برگزار نخواهد شد و زمان دقیق آن مشخص نشده است و تنها این موضوع مطرح است امتحانات نهایی با فاصله ۲ تا ۴ هفته پس از اعلام پایان جنگ و کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان حدود ۱۵ روز تا سه هفته بعد از امتحانات نهایی برگزار شود؛ ضمن اینکه این زمان‌بندی‌ها هنوز قطعی نیست چون شرایط کشور متغیر است.

مصوبه جدید برگزاری آزمون‌های نهایی و شرط ایجاد «سابقه تحصیلی»

اما یکی از مهمترین تصمیمات برای داوطلبان کنکور شرط ایجاد سابقه تحصیلی در شرایط اضطرار است. محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در تشریح مصوبه «ماده واحده ساماندهی ارزشیابی پایانی دوره های مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار» اعلام کرد: در صورت برگزاری غیرنهایی امتحانات، نتایج فقط برای صدور مدرک استفاده می‌شود و به‌عنوان سابقه تحصیلی لحاظ نخواهد شد. در این مصوبه آمده است: به منظور استمرار برنامه های آموزشی و پرورشی مبتنی بر برنامه درسی و تحقق ارزشیابی پایانی دوره های مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار و بحرانی (مانند جنگ، بیماری های واگیردار و...) که نیاز به تصمیم گیری فوری و اقتضایی دارد، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با رعایت اصول ایمنی، عدالت آموزشی، امکان دسترسی و حفظ سلامت دانش آموزان، در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی پایان تمام دوره های تحصیلی با استفاده از شیوه‌های مختلف (حضوری، مجازی، ترکیبی و ارزشیابی تکوینی طول سال تحصیلی) اقدام کند.

به این ترتیب در صورتی که آزمون دروس نهایی، متاثر از شرایط مذکور به شیوه غیرنهایی برگزار شود، نتایج آنها صرفاً برای اعمال در مدارک تحصیلی و صدور پایان تحصیلات بوده و به عنوان سابقه تحصیلی محسوب نمی شود و آزمون‌های نهایی دروس پایه یازدهم و دوازدهم برای احتساب «سوابق تحصیلی» در نمره کل آزمون سراسری، تابع مصوبه سیاست‌ها و ضوابط پذیرش متقاضیان بعد از پایان مقطع متوسطه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. اجرای این مصوبه تا زمان رفع بحران و اضطرار و عادی شدن شرایط براساس اعلام مراجع ذی صلاح ادامه می یابد.

این مصوبه به این دلیل اهمیت دارد که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ نمره کنکور ۴۰ درصد و سوابق تحصیلی ۶۰ درصد در نمره نهایی داوطلب تاثیر قطعی دارند.

مطالبه داوطلبان برای تغییر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم

در روزهای اخیر موضوع تغییر تاثیر قطعی به تاثیر مثبت برای نمرات پایه دوازدهم نیز مطرح شده است. در همین زمینه حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، گفت: وزیر آموزش و پرورش طی مکاتبه‌ای با شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به شرایط جنگی کشور و در راستای رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ها و دانش‌آموزان، پیشنهاد تغییر «تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور به تأثیر مثبت» را ارائه کرده و منتظر تشکیل جلسه و تصمیم نهایی شورا در این باره هستیم.

در همین زمینه احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز با اشاره به دغدغه دانش‌آموزان درباره «تأثیر مثبت معدل» یادآور شد: اولویت وزارت آموزش و پرورش این بود که تأثیر پایه یازدهم حذف یا مثبت شود و اگر این امکان نبود، شش درس پایه یازدهم یا تاثیر مثبت داشته باشند یا اثر قطعی. شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته بارها تأکید کرده که مصوبه تغییر نمی‌کند مگر اینکه وزارت آموزش‌ و پرورش درخواست دهد. اکنون وزیر آموزش و پرورش این درخواست را رسماً مطرح کرده‌است.

علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز درباره احتمال تغییر تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور گفت: بحث تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور نیز مطرح است. با توجه به شرایط فعلی کشور، تلاش بر این است که در این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری‌هایی صورت گیرد یعنی اگر قرار بر تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور باشد، شامل بخشی از دروس شود؛ منتظر هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم نهایی را اعلام کند.

وی گفت: درباره تاثیر قطعی معدل در کنکور بین بزرگان تشکیک هست که کل دروس یا بخشی از دروس شامل تاثیر قطعی در کنکور شود و یا کلا معدل تاثیری در کنکور نداشته باشد لذا باید صبر کرد تا نتیجه اعلام شود.

احتمال تأخیر در شروع ترم جدید برای ورودی‌های جدید

به گزارش مهر، داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ هم اکنون در انتظار اطلاع رسانی دقیق مسئولان مرتبط هستند. به نظر می رسد تاریخ های تخمینی و وابسته بودن زمان برگزاری امتحانات به عادی شدن شرایط، پاسخ دقیقی برای داوطلبان محسوب نمی شود و داوطلبان را در انتظاری دائمی نگه می دارد.

این رویه همچنین مسئولیت مسئولان را در کاهش این سردرگمی سنگین تر و از سوی دیگر تعویق های پیاپی احتمال برگزاری سال تحصیلی آینده به ویژه برای ورودی های جدید دانشگاهها را محتمل تر می کند.