فعالیت نیروهای هلال احمر در شرایط جنگی ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هلال احمر نماد همدلی و فداکاری انسان‌های بی‌ادعایی است که بدون هیچ چشمداشتی خدمت به بشریت را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه نیروهای هلال احمر همیشه و در همه جا کنار مردم هستند، ادامه داد: با خدماتی که در ایام جنگ نیروهای هلال احمر به مردم ارائه می‌کنند، خدمت بزرگ دیگری به خدمات مجموعه آبرومند جمعیت هلال احمر شادگان افزوده می‌شود.

خنفری در ادامه ضمن تقدیر از خدمات این نهاد، بر ترویج فرهنگ انسان‌دوستی در جامعه تأکید کرد.

نماینده شادگان در پایان گفت: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند داوطلبان، امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان شادگان که همواره در صحنه‌های سخت و بحرانی یاری‌گر مردم بوده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.