به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین هادی اکبری، در جمع خادمان فرهنگی کاروانهای اهل سنت در مدینه منوره، با اشاره به حضور ۶ هزار زائر اهلسنت در مناسک حج امسال، بر ضرورت تبیین اهداف «حج ابراهیمی» مورد نظر رهبر معظم انقلاب و روایتگری مظلومیت و پایداری ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد.
مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد حج ۱۴۰۵ اظهار داشت: وظیفه تکتک ماست که نام و یاد امام شهید را که به دست دشمنان اسلام مظلومانه به شهادت رسیدند زنده نگاه داشته و دیدگاههای معظمله را درباره حجی که منافع امت اسلامی در آن نهفته است، برای زائران تشریح کنیم.
وی با اشاره به تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، تصریح کرد: با وجود شهادت بسیاری از فرماندهان و مسئولان، ملت ایران با پایداری خود پیروز این میدان است. خادمان فرهنگی باید سفیران این روحیه پیروزی باشند و روایت واقعی جنایات صورتگرفته و ایستادگی ملت ایران را به گوش مسلمانان جهان برسانند.
اکبری میدان حج را بخشی از جبهه مقاومت دانست و افزود: میدان جنگ، دیپلماسی و حج امسال همگی یک ماهیت دارند و آن ایستادگی در برابر کفر است. همبستگی بینظیر اقشار مختلف مردم و نیروهای نظامی در برابر دشمن، پیامی است که باید در فضای حج تجلی یابد.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی مجموعه حج و زیارت و بعثه برای برگزاری حجی روان تأکید کرد و گفت: روحانیون کاروانها باید با انگیزهای مضاعف در خدمت زائران باشند تا ضیوفالرحمان بهرههای معنوی لازم را از این سفر مقدس ببرند.
وی خاطر نشان کرد: در حج تمتع امسال، از میان سهمیه زائران کشورمان، حدود ۶ هزار نفر از هموطنان اهلسنت با اشتیاق وافر عازم سرزمین وحی شدهاند تا در کنار سایر برادران دینی خود، مناسک حج را به جای آورند.
نظر شما