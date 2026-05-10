۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

اعزام ۶ هزار زائر اهل‌سنت به سرزمین وحی

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گفت: در حج تمتع امسال، از میان سهمیه زائران کشورمان، حدود ۶ هزار نفر از هم‌وطنان اهل‌سنت عازم سرزمین وحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری، در جمع خادمان فرهنگی کاروان‌های اهل سنت در مدینه منوره، با اشاره به حضور ۶ هزار زائر اهل‌سنت در مناسک حج امسال، بر ضرورت تبیین اهداف «حج ابراهیمی» مورد نظر رهبر معظم انقلاب و روایتگری مظلومیت و پایداری ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد.

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد حج ۱۴۰۵ اظهار داشت: وظیفه تک‌تک ماست که نام و یاد امام شهید را که به دست دشمنان اسلام مظلومانه به شهادت رسیدند زنده نگاه داشته و دیدگاه‌های معظم‌له را درباره حجی که منافع امت اسلامی در آن نهفته است، برای زائران تشریح کنیم.

وی با اشاره به تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، تصریح کرد: با وجود شهادت بسیاری از فرماندهان و مسئولان، ملت ایران با پایداری خود پیروز این میدان است. خادمان فرهنگی باید سفیران این روحیه پیروزی باشند و روایت واقعی جنایات صورت‌گرفته و ایستادگی ملت ایران را به گوش مسلمانان جهان برسانند.

اکبری میدان حج را بخشی از جبهه مقاومت دانست و افزود: میدان جنگ، دیپلماسی و حج امسال همگی یک ماهیت دارند و آن ایستادگی در برابر کفر است. همبستگی بی‌نظیر اقشار مختلف مردم و نیروهای نظامی در برابر دشمن، پیامی است که باید در فضای حج تجلی یابد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی مجموعه حج و زیارت و بعثه برای برگزاری حجی روان تأکید کرد و گفت: روحانیون کاروان‌ها باید با انگیزه‌ای مضاعف در خدمت زائران باشند تا ضیوف‌الرحمان بهره‌های معنوی لازم را از این سفر مقدس ببرند.

وی خاطر نشان کرد: در حج تمتع امسال، از میان سهمیه زائران کشورمان، حدود ۶ هزار نفر از هم‌وطنان اهل‌سنت با اشتیاق وافر عازم سرزمین وحی شده‌اند تا در کنار سایر برادران دینی خود، مناسک حج را به جای آورند.

