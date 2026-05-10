به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری، مدیریت اهل‌سنت بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به آغاز عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال حدود ۲۰ درصد از زائران ایرانی را برادران و خواهران اهل‌سنت تشکیل می‌دهند و در مجموع ۶ هزار زائر اهل‌سنت به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

وی افزود: تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، ۳۹ کاروان اهل‌سنت شامل حدود ۴ هزار زائر وارد مدینه منوره شده‌اند و پس از زیارت حرم نبوی و قبور ائمه بقیع(ع)، از مسجد شجره مُحرم و با قطار راهی مکه مکرمه شده‌اند. به گفته وی، سایر زائران نیز تا ۲۳ اردیبهشت وارد مدینه خواهند شد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اقدامات فرهنگی بعثه برای کاروان‌های اهل‌سنت گفت: با وجود برخی مشکلات در صدور روادید خادمان فرهنگی، برای همه کاروان‌ها روحانی آشنا به احکام و مناسک مذاهب حنفی و شافعی اختصاص یافته است و بیش از ۵۰ خادم فرهنگی مسئولیت هدایت معنوی زائران را بر عهده دارند.

وی، حضور مشترک زائران شیعه و سنی ایران در مناسک حج را «الگویی کم‌نظیر برای جهان اسلام» توصیف کرد و افزود: اجتماع مسلمانان حول محور خداوند، قرآن، کعبه و پیامبر اعظم(ص)، زمینه‌ساز تقویت وحدت و اقتدار امت اسلامی است.