پایش ۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه کشاورزی توأمان آب و برق در سطح کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن چاهی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: با توجه به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه و کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی، اجرای مجموعه اقدامات مشترک در قالب مدیریت توأمان آب و برق مورد تاکید است.
وی افزود: در صنعت آب و برق کشور، با اجرای طرح ساماندهی مصارف چاههای کشاورزی، کنترل و مدیریت برداشتهای غیرمجاز و مصرفهای خارج از الگوی تعیینشده از منابع آب زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.
چاهی با اشاره به سهم بخش کشاورزی در مصرف انرژی تصریح کرد: ۱۵ درصد از مصرف برق کشور در این بخش انجام میشود و نزدیک به ۷۰ درصد این مصرف نیز به چاههای آب کشاورزی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: در این راستا، حدود ۴۶۰۰ حلقه چاه کشاورزی در کشور تحت پایش و مدیریت قرار دارند.
چاهی تاکید کرد: هدف این طرح، صرفاً محدودسازی مصرف نیست، بلکه ارتقای بهرهوری، پایش لحظهای مصارف و انطباق برداشتها با پروانههای بهرهبرداری چاهها را دنبال میکند.
مجری طرح ساماندهی مصارف چاههای آب کشاورزی شرکت توانیر افزود: در این طرح هیچ رویکرد سلبی نسبت به کشاورزان وجود ندارد و مبنا، کنترل مصرف بر اساس ظرفیتهای مجاز و قانونی هر چاه است.
وی گفت: در این طرح، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق چاههای کشاورزی در دستور کار قرار دارد و بر اساس اهداف تعیینشده، حدود ۸۰ درصد برق مصرفی این چاهها از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
چاهی بیان کرد: با توجه به چاههای غیرمجاز و انشعابات غیرقانونی، لزوم برخورد منسجم و هماهنگ دستگاههای متولی بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: اجرای گشتهای مشترک، تست و بازرسی تجهیزات اندازهگیری و پایش مستمر مصرف از جمله اقدامات پیشبینیشده در این طرح است.
چاهی با اشاره به راهاندازی مرکز پایش مشترک آب و برق و ایجاد «میز آب» برای رسیدگی به درخواستهای کشاورزان افزود: هدف این ساختار، پاسخگویی سریع، ساماندهی مصرف و ارتقای بهرهوری در بهرهبرداری از منابع آبی کشور است.
مجری طرح ساماندهی مصارف چاههای آب کشاورزی شرکت توانیر تاکید کرد: بر اساس اعلام دستگاههای ذیربط، در حوزه چاههای کشاورزی استان، ۱۶۷ دستگاه برق چاه و ۵۱۳ حلقه چاه غیرمجاز توسط شرکت آب منطقهای شناسایی شده است.
وی افزود: در این راستا، بازدیدهای مشترک و هماهنگ دستگاههای مسئول برای بررسی و رسیدگی به این موارد در دستور کار قرار گرفته است.
چاهی ادامه داد: همچنین اضافهبرداشت از چاهها که در برخی موارد بهصورت مستمر و فراتر از الگوهای مجاز گزارش شده، تحت پایش و کنترل دقیق قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: امید است با تقویت نظارت و هماهنگیهای بینبخشی، ساماندهی مصارف و مدیریت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود.
نظر شما